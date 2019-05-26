الوصل واتحاد كلباء.. فوز معنوي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله - كلباء- علي الظاهري

يستضيف الوصل نظيره اتحاد كلباء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الفهود بزعبيل، في آخر جولات دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019، في لقاء تحصيل حاصل لكلا الفريقين، بعد أن ابتعدا عن شبح الهبوط، ويتطلع الفريقان إلى تحقيق فوز معنوي، يرفع من ثقة اللاعبين.

وجمع أصحاب الأرض 33 نقطة في المركز التاسع، بينما يحتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، ويسعى الفريق الضيف إلى استعادة نغمة الانتصارات في مشهد الختام الأخير، وتكرار سيناريو الفوز الأخير الذي حققه على منافسه الوصل في نهاية الدور الأول، ويغيب عن كلباء كل من عمر الخديم بسبب الإصابة، والبرازيلي مايك راموس الذي انتهى موسمه مع «النمور»، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

من ناحيته، أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن «الإمبراطور» يتطلع إلى إنهاء الموسم بفوز على اتحاد كلباء، خصوصاً أن المباراة ستقام على ملعبنا.

وقال: «طوينا صفحة البطولة الآسيوية، بعد الخسارة الأخيرة، وتركيزنا منصب في الوقت الحالي على مباراة اتحاد كلباء، حيث خضنا تدريبات قوية الأسبوع الماضي، وقمنا بتجهيز كافة العناصر المتاحة».

وأضاف: «سنعاني في الجولة الأخيرة من غياب بعض العناصر الأساسية، نتيجة تعرضهم للإصابة، لكننا نثق في كافة اللاعبين، ونعلم أن أي لاعب سيشارك في المباراة سيبذل قصارى جهده، وسيقدم كل ما لديه لمساعدة الفريق على الفوز وحصاد النقاط الثلاث».

فرصة

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أن المباراة الأخيرة لن تقل أهمية عن المباريات السابقة، حتى وإن كان الفريق حقق أهدافه بالبقاء في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المواجهة ستشهد مشاركة وجوه جديدة، وستكون بمثابة فرصة أمام اللاعبين الواعدين من أجل إثبات قدراتهم.

وأشاد فيفياني بمستوى فريقه طوال الموسم، وقال إن الموسم كان استثنائياً ومميزاً للغاية، بعد تحقيق البقاء لأول مرة في تاريخ الفريق، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيحمل أهمية أكبر، وسيكون فيه العمل مضاعفاً من أجل تحقيق نتائج أفضل.

وأبدى مدرب اتحاد كلباء رضاه عن أداء جميع اللاعبين في المباراة الماضية، خاصة في الشوط الأول، الذي قدم فيه اللاعبون أداء جيداً.