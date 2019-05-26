الوحدة والعين.. صراع المقعد الآسيوي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - العين- طلحة عبدالله

يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان في العاشرة مساء اليوم غريمه التقليدي العين في الكلاسيكو ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري الخليج العربي.

المباراة لها من الأهمية الكبرى التي تجعلها ملتهبة بخلاف كونها كلاسيكو معتاداً بين الفريقين، إذ يبرز صراع من نوع خاص بين الفريقين من أجل تحقيق الفوز لتأمين مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل حتى ولو من باب الملحق، حيث يحتل الوحدة صاحب الأرض اليوم المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يحتل العين المركز الثالث بـ 46 نقطة.

الوحدة بحاجة إلى الفوز فقط من أجل خطف المركز الرابع أو ربما الثالث في حالة خسارة أو تعادل الجزيرة مع النصر، وذلك بعدما كان قد خسر الوحدة من العين بهدف نظيف في مباراة الدور الأول وبالتالي فإن فوزه بنفس النتيجة يؤمن حصوله على المركز الرابع نظراً لتفوقه في فارق الأهداف.

كما يسعى الوحدة المنتشي آسيوياً بعد تأهله إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا هذا الموسم عقب عودته من جدة بتعادل مستحق مع الاتحاد السعودي في ختام دور المجموعات- يسعى- إلى فك عقدته أمام العين في المباريات الـ 6 الأخيرة التي لم ينجح خلالها العنابي في تحقيق أي فوز على العين وتلقى 5 خسائر مقابل تعادل وحيد ولذلك فالمباراة تعد بمثابة تحد جديد أمام رجال القلعة العنابية لكسر التفوق العيناوي في السنوات الأخيرة في الدوري.

من ناحيته أنهى العين، مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، قبل أن يغادر إلى العاصمة أبوظبي لمواجهة مضيفه فريق الوحدة في ديربي العاصمة بآخر مبارياته بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو يأمل في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، لأجل المحافظة على المركز الثالث وضمان المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في العام المقبل.

وداع

ويتطلع المدير الفني الهولندي تين كات إلى إهداء الفوز لجماهير الوحدة في مباراته الأخيرة مع أصحاب السعادة بعد قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي.

من جانبه أكد إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة على أهمية المباراة وسعي الوحدة للفوز وحصد النقاط الثلاث، مشدداً على أن الفريق سيقدم أفضل ما لديه للفوز وتنفيذ تعليمات المدرب، لافتاً إلى أن المباراة كلاسيكو وقمة بين الفريقين ولا تحتاج إلى حديث كثير خاصة وأن الوحدة يسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وقال إن المباريات الأخيرة في الدوري دائما ما تكون صعبة فما بالك لو كان الكلاسيكو بين الوحدة والعين والمثل يقول العبرة بالخواتيم ونحن نسعى لأن يكون ختام موسمنا بشكل إيجابي.

تصحيح

وعمد مدرب العين الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات من خلال إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة وأساليب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها لقاء الليلة، وسادت أجواء المران روح معنوية عالية وحماس واضح من قبل اللاعبين.

واعتبر الإسباني في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين لمواجهة الليلة، أن المباراة هي الأهم بالنسبة للعين في هذا الموسم، وشدد على أهمية وضرورة مضاعفة الجهود والقتال بقوة في أرضية الملعب، مؤكدا أن الجميع مطالبون بإظهار أفضل ما لديهم سعياً لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث للبقاء في المركز الثالث من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا العام المقبل.

وقال: على اللاعبين أن يتعاملوا مع مثل هذه المباريات القوية بعقلية الفوز، وهذا يتطلب التركيز العالي في جميع خطوط الفريق أثناء المباراة، وتجنب الأخطاء بقدر الإمكان، حتى لا يمنحوا الفريق المنافس أفضلية على أرض الملعب بما يتيح لهم الوصول إلى المرمى، كما ينبغي عليهم العمل على ترجمة الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس وتحويلها إلى أهداف.

وأضاف: نأمل أن ننهى الموسم بانتصار أخير والعودة بنقاط المباراة الثلاث، وهو ما يتطلب القتال بقوة منذ البداية وحتى صافرة النهاية واللعب بروح الفريق الواحد، وبالطبع يجب أن يتضاعف التركيز في حالة الدفاع لأن هذا الأمر سيكون هو مفتاح الفوز، مع الوضع في الاعتبار قوة فريق الوحدة الذي سيعمل هو الآخر من أجل تحقيق الفوز خصوصاً وهو يلعب بأرضه ووسط جمهوره.

تركيز

شدد مهند العنزي، مدافع فريق نادي العين، على ضرورة القتال والتركيز والعمل على تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة لهم بالموسم أمام الوحدة، مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان، وأكد جاهزيتهم للمباراة فنياً وبدنياً بعد أن أجرى الفريق عدداً من التدريبات في الفترة الأخيرة، وقال إن جميع المباريات التي يخوضها العين، تعتبر مهمة ويتوجب الفوز بنتيجتها وحصد النقاط الثلاث.