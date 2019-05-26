الظفرة وعجمان.. لحن الختام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعزف الظفرة وضيفه عجمان، لحن الختام على دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة «26» عند العاشرة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في سهرة رمضانية كروية، في مباراة يسعى فيها كل فريق لإنهاء موسمه الكروي بانتصار جديد.

وتبدو النقاط غير ذات أهمية لصاحب الأرض، الذي يمتلك في رصيده 29 نقطة، بالمركز العاشر من دون أن تؤثر عليه نتيجة المباراة صعوداً أو هبوطاً، ما يجعله يخوض اللقاء بهدف زيادة غلته من النقاط بجانب الفوز المعنوي، بينما يسعى عجمان لتأمين مركزه السابع في منتصف جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، في ظل مطاردة قوية من النصر والوصل ولكل منهما 33 نقطة قبل جولة الختام اليوم.

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن عدم تأثير النتيجة على مركز الفريق في الدوري لا يعني التهاون والتفريط في النقاط، ذاكراً أنه من الجيد الوصول إلى النقطة 32 بالفوز على البرتغالي، وقال رازوفيتش، إن عجمان يتفوق على فريقه في الدافع لكن ذلك لا يعني فوزه، وأضاف: سنعمل على تقديم مباراة جيدة وكتابة نهاية سعيدة للموسم بفوز معنوي يرضي الجمهور.

من جانبه أكد أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان أن هدف فريقه إنهاء مشواره في المركز السابع بالوصول للنقطة 37، معرباً عن احترامه وتقديره للظفرة كمنافس قوي وقال: إن فريقه جاهز لخوض المباراة اليوم، وقدم الرمادي شكره لنادي الظفرة على مبادرته في نقل المباراة إلى أبوظبي باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وقال إن القرار يدل على الروح الرياضية لإدارة نادي الظفرة وتعاونهم الكبير في تخفيف السفر إلى منطقة الظفرة في ظروف شهر رمضان لا سيما وتوقيت المباراة في العاشرة مساء.