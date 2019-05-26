النصر والجزيرة.. النهاية السعيدة

المصدر: دبي-علي الظاهري

يستضيف استاد آل مكتوم، مباراة النصر وضيفه الجزيرة، في الساعة العاشرة من مساء اليوم، لحساب الجولة 26 من دوري الخليج العربي، ويتطلع الفريقان إلى النهاية السعيدة في ختام المسابقة، حيث يسعى «العميد» إلى تحسين مركزه، بعد تحقيقه سلسلة من النتائج الإيجابية، قادت إلى وصوله للمركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما يدخل «فخر أبوظبي» اللقاء برصيد 45 نقطة، وهو يطمح إلى الوصول إلى المركز الثالث، بحثاً عن بطاقة التأهل الآسيوية، في حال تحقيقه الفوز على أصحاب الأرض، مع خسارة العين أمام الوحدة.

ويستعيد النصر جهود اللاعبين محمود خميس ودوترا جونيور، بعد غيابهما في المباراة الماضية، بسبب الإيقاف، نتيجة الحصول على البطاقة الحمراء أمام شباب الأهلي في الجولة 24، فيما يغيب اللاعب جوان العمري بسبب الإصابة.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، استعداداته لخوض المباراة الختامية للدوري، وستشهد المواجهة عودة الدولي علي مبخوت، المباراة تعني الكثير لـ «فخر أبوظبي»، حيث إنه حال الفوز وخسارة العين من الوحدة، فإن الفريق سوف يحقق المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، كملحق، وليس تأهلاً مباشراً. وتتنافس أندية العين الثالث 46 نقطة، الجزيرة الرابع 45 والوحدة الخامس 43، على مقعدين مؤهلين إلى ملحق آسيوي.

نهاية مثالية

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب الفريق الأول للكرة في نادي النصر، أنه يسعى إلى قيادة «العميد» لنهاية مثالية، والوصول إلى المركز السابع في ختام الموسم، من بوابة الجزيرة، مشيراً إلى أنه بعد إسدال الستار على الموسم، سيكثف الفريق من تحضيراته بقوة، استعداداً للموسم المقبل.

وأشار مدرب النصر إلى أن الفريق يركز على الانتصار، بعيداً عن استعدادات وأهداف المنافس، حيث بذل اللاعبون جهداً كبيراً في الأيام الماضية، من أجل حصد 3 نقاط ثمينة، على حساب الجزيرة، وإنهاء الموسم في مركز أفضل على لائحة الترتيب العام في جدول الدوري.

ترقب

من جانبه، قال داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، إنهم يتمنون أن تخدمهم الظروف، ويحجز الجزيرة مقعداً مؤهلاً إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، مشيراً إلى إمكانية احتلال المركز الثالث في حال تحقيق الفوز على (العميد)، في مقابل خسارة العين من الوحدة. وأضاف: الفريق جاهز للمواجهة، ويغيب عنه خليفة الحمادي، محمد جمال وأحمد ربيع، مشيراً إلى صعوبة المباراة أمام النصر. وعن التعاقدات المتوقعة قال داميان إن الجهاز الفني يناقش مع الإدارة حالياً احتياجات الموسم المقبل ، مشيراً إلى أن الفريق يضم لاعبين شباباً على قدر كبير من المهارة الفردية.