27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر النمسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك قائمة منتخبنا الوطني للمعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو 2019 استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستسحب قرعتها في شهر يوليو المقبل وتحديداً بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفاً التي ستلعب في شهر يونيو.

وضمت القائمة 27 لاعباً وهم: علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري، عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي)، محمد العطاس (الجزيرة) خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي (العين) حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) فهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس) محمد علي شاكر (عجمان).

وخلت القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بحيث سيقام معسكر المنتخب الأول والأولمبي في ذات الفترة وفي نفس المدينة والمنطقة لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب.

ويُمثل معسكر النمسا المرحلة الأولى من مرحلة الإعداد على اعتبار أن المرحلة الثانية ستقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر 2019 علماً أن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة فان مارفيك وجهازه المساعد قد حرصوا خلال الفترة الماضية على متابعة مباريات دوري الخليج العربي ومباريات أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة، إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات والاجتماعات اليومية بينهم بمقر اتحاد الكرة بدبي لمتابعة الحالة الصحية والبدنية للاعبين ومدى جاهزيتهم للمرحلة المقبلة. الجدير بالذكر أن معسكر النمسا يعد الأول للأبيض تحت قيادة الهولندي فان مارفيك الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في شهر مارس الماضي.