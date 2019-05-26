سكورزا يستدعي 20 لاعباً لمعسكر المنتخب الأولمبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، ماسيج سكورزا، 20 لاعباً للمعسكر الخارجي، الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، في أولى محطات الإعداد، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات، على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

وضمت قائمة منتخبنا الأولمبي كلاً من: خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي، فلاح وليد الجنيبي (العين)، عبد الرحمن عبد الله العامري (الجزيرة)، جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر)، عبد الله جاسم علي، فارس خليل المرزوقي (الوصل)، خالد عبد الرحمن البلوشي (بني ياس)، يعقوب يوسف آل علي (الإمارات)، ماجد راشد المحرزي، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، خلفان حسن النوبي، عبد العزيز سالم الكعبي، أحمد عبد الله جميل، حارب عبد الله سهيل (شباب الأهلي دبي)، حمود محمد إبراهيم، عبد الله ناصر المازمي، أحمد إبراهيم سرور (الشارقة)، علي عيد غميل (دينامو زغرب الكرواتي).

وخلت القائمة من لاعبي نادي الوحدة، الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، يوم 5 و12 أغسطس المقبل.

وكان الأبيض الأولمبي، تأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق، بعد تصدره للمجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف، ولعبت مبارياتها في شهر مارس الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع الأبيض 7 نقاط، بعد فوزه على لبنان (6-1)، وعلى المالديف (3-0)، فيما تعادل مع شقيقه المنتخب السعودي (1-1).