العين يتوّج بكأس بطولة «بن حم الرمضانية»

المصدر: العين - البيان الرياضي

توج فريق العين، بكأس بطولة بن حم الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام تحت شعار (التسامح يجمعنا)، مساء أمس، والتي أقيمت بملعب بن حم، برعاية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، بمشاركة 10 فرق. ونجح العين في التتويج باللقب، بعد فوزه في النهائي على أكاديمية بول فور أول بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة بتعادل الفريقين 2/‏2 (7 - 6).

شهد المباراة النهائية وحفل الختام، الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب رئيس منظمة إمسام في الأمم المتحدة، ومجموعة من المسؤولين عن النشاط الرياضي بمدينة العين، وبعض الشخصيات العامة، وعدد كبير من الجمهور، وخاصة فئة الشباب وعشاق هذه اللعبة في العين.

ومن جانبه، هنأ الشيخ بن حم، الفرق الفائزة بالبطولة، مشيداً بما تميزت به من روح المنافسة، متمنياً للفرق التي لم يحالفها الحظ، التوفيق في البطولات المقبلة. مشيداً بدور مثل هذه البطولات في تعميق العلاقات بين المشاركين فيها، لما يسودها من أجواء محبة وأخوة والمنافسة الشريفة. موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة والإعداد والمتابعة، لافتاً إلى أن البطولة ستشهد في نسخها المقبلة، اتساعاً في نطاق المشاركة والتنظيم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.