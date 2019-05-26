درع الدوري في أحضان الشارقة و "الصقور" تهبط

المصدر: دبي-علي شدهان

عاشت كرة القدم الإماراتية ليلة امتزج فيها الشهد والدموع، الشهد من نصيب فريق الشارقة الأول لكرة القدم بعد تتويجه رسميا بدرع دوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه، وبعد غياب 23 عاما، ولفريق الفجيرة الذي ضمن البقاء مع المحترفين، والدموع لفريقي الإمارات ودبا الفجيرة الذين ودعا دوري كبار المحترفين، وعادا معا إلى دوري الدرجة الأولى.

وتوج فريق الشارقة بدرع الدوري رسميا، إثر فوزه أمس على مضيفه الإمارات بهدفين لهدف في الجولة 26 الختامية للبطولة، رافعا رصيده إلى النقطة 59 في قمة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد "الصقور" عند النقطة 18 في المركز 13، وودع دوري المحترفين برفقة دبا الفجيرة صاحب المركز الـ 14 بـ 17 نقطة بعد تعادله مع ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف لمثلها، تاركين بطاقة البقاء للفجيرة الذي حقق فوزا مثيرا على مضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، رافعا رصيده إلى النقطة 21 في المركز 12.

وحظي فريق الشارقة بـ "زفة" جماهيرية كبيرة من عشاقه من ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة إلى معقله في الإمارة الباسمة من خلال طوفان سيارات حملت العشاق الذين هتفوا للفريق الأبيض وجهازه الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، وإلى كل أقطاب وصناع المجد السادس.