دبا يودّع أضواء المحترفين بالدموع

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

ودع دبا الفجيرة دوري الأضواء والشهرة بعد وقوعه في فخ التعادل أمام مضيفه بني ياس بنتيجة 3-3 بعد مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 6 أهداف، ليصل بني ياس بنقاطه الى 40 نقطة محتفظاً بالمركز السادس، وبقى النواخذة في المركز الأخير برصيد 17 نقطة لتغرق سفينة النواخذة أخيراً بعد أن كان الفريق في طريقه لتحقيق المعجزة، لكن نهاية المباراة على وقع التعادل مع فوز الفجيرة على شباب الأهلي عجلا بهبوط دبا برفقة الامارات.

سجل أهداف السماوي كل من أحمد شحدة هدفين وهدف للاعب روبسون في الدقائق 6،43 ،90+2، فيما أحرز أهداف النواخذة البرازيلي ديجو هدفين وآخر للاعب أحمد صالح في الدقائق 53، 79،83.