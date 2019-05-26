الفجيرة يفوز بأغلى 3 نقاط ويبقى في دوري الخليج العربي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق الفجيرة، أغلى انتصاراته هذا الموسم، بالفوز على مستضيفه شباب الأهلي 3-1 "السبت" ، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الـ 26 الأخيرة، ليحسم بقاءه في دوري الخليج العربي للموسم المقبل.

ورفع الفجيرة رصيده إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، وحسم بقاءه في دوري المحترفين، فيما أنهى شباب الأهلي موسمه في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

وسجل شباب الأهلي هدفاً في الدقيقة 15، عن طريق ماورو دياز، بعد تمريرة من زميله فيكيو، وسط غياب تام لدفاع الفجيرة، وألغى حكم المباراة، هدفاً لشباب الأهلي سجله لوفانور في الدقيقة 29، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ثم احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للفجيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها محمد بن يطو، وتصدى لها باقتدار ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في الدقيقة 35.

وعوض محمد بن يطو، ركلة الجزاء الضائعة، بتسجيله هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة 39، من كرة انطلق بها وسددها قوية في شباك شباب الأهلي.

وتقدم الفجيرة بهدف ثاني في الدقيقة 62، من ركلة جزاء سددها فيرناندو جابرييل، والتي احتسبها حكم المباراة نتيجة لمسة يد من لوفانور لاعب شباب الأهلي.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله أحمد خليل لشباب الأهلي في الدقيقة 70، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، والتأكد من تسلل عبد العزيز الكعبي صاحب العرضية التي سجل منها الهدف.

وعزز الفجيرة تقدمه بهدف ثالث سجله لاعبه روزا في الدقيقة 90، مستفيداً من خطأ مشترك بين مدافع وحارس شباب الأهلي، ليخطف الفجيرة أغلى 3 نقاط، ويؤكد بقاءه في دوري المحترفين.