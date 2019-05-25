اتحاد الكرة يعلن قائمة الأبيض لمعسكر النمسا استعداد لتصفيات مونديال 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اتحادة كرة القدم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر النمسا ، الذي يعقد في إطار الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وأوضح الاتحاد في حسابه الرسمي على " تويتر " أن المعسطر سيقام في مدينة سالزبورغ بالنمسا خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل .

وخلت القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل .

وبحسب الاتحاد فقد حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بحيث سيقام معسكر المنتخب الأول والأولمبي في ذات الفترة وفي نفس المدينة والمنطقة لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب .

ويُمثل معسكر النمسا المرحلة الأولى من مرحلة الاعداد على اعتبار أن المرحلة الثانية ستقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر ، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5و 10 سبتمبر 2019 علماً أن مكان المعسكر سيحدد لاحقا .

قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر النمسا استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023

قائمة منتخبنا الأولمبي لمعسكر النمسا استعدادا لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند يناير المقبل