انطلاق منافسات يد السيدات بدورة التسامح في العين

المصدر: العين- البيان الرياضي

انطلقت مساء أمس الأول بصالة النهيانية بالعين، منافسات كرة اليد للسيدات، ضمن دورة التسامح الرياضية، التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وحضر افتتاح المنافسات أحمد آل سودين، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ونسرين درويش رئيس لجنة المسابقة، وممثلات الفرق المشاركة.

وجاءت الانطلاقة قوية، وشهدت بروز عدد من اللاعبات المواطنات مع فرقهن المحلية، حيث أقيمت في اليوم الأول للمسابقة ثلاث مباريات ضمن الدور التمهيدي.

وكان فريق النصر أول المتأهلين لنصف النهائي بتصدره للمجموعة الأولى إثر فوزين مستحقين على بلدية دبي 26-4، و السويق العماني بنتيجة 25-15، وبدوره حقق فريق دبي الدولي الفوز على أهلي سداب العماني بنتيجة 21-5، لحساب المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تكون منافسات الدور التمهيدي اختتمت ليلة أمس، على أن يقام اليوم الدور نصف النهائي للبطولة.

وفي خماسيات كرة القدم، كانت الإثارة حاضرة كالعادة على الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد، بنادي العين، حيث جرت مساء أمس الأول، ثلاث مباريات ساخنة، أسفرت نتائجها، عن فوز فريق شرطة العين على فريق أياكس 2/3 لحساب المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى، حقق فريق الجالية المغربية فوزاً عريضاً على منافسه شباب العين 5-1،.

وفي المباراة الثالثة، حول فريق فندق سيتي سيزن، تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على منافسه فريق شركة الريس للمقاولات، وتتواصل المنافسة اليوم، بثلاث مواجهات ضمن مرحلة المجموعات حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا التعاون، والعين سيتي، فيما تجمع المباراة الثانية الجمعية الأردنية، والجالية المغربية، وتختتم مباريات الأمسية بلقاء فريقي فندق سيتي سيزن، والإتحاد.