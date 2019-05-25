جزائري وكوريان أبطال تنس «دورة زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات التنس في بطولة زايد الرياضية أمس الأول بنادي أبوظبي الرياضي في ثلاث فئات هي فردي الرجال وزوجي الرجال وتحت 14 عاماً، وشهدت مشاركة أكثر من 70 لاعباً من داخل الدولة وخارجها، بحضور جماهيري كثيف.

وخاض المتنافسون 147 مباراة كشفت عن جيل جديد من اللاعبين الصغار والنجوم الذين تم اكتشافاهم من خلال البطولة بالإضافة إلى فرصة الإحتكاك مع بعض المدارس من خارج الدولة بعد المشاركة المتنوعة التي حظيت بها البطولة.

وضمن منافسات فردي الرجال تمكن اللاعب الجزائري حكيم البغدادي من إحراز المركز الأول بعد تغلبه على الكوري الجنوبي بينا جيون شو بمجموعتين دون رد بعد منافسة كبيرة في المباراة الختامية، وبفئة الزوجي، حقق الثنائي الكوري الجنوبي بينا جيون شو وامراك كوي لقب هذه الفئة بعد تغلبهما على مواطنيهما كوانج سيوب لي وسيو كوانج بمجموعتين نظيفتين.

وفي منافسات فئة تحت 14عاماً، تمكن اللاعب سيف الدين بسعادة مواصلة تألقه منذ بداية البطولة وتقديمه العروض المميزة ليحقق المركز الأول بتحقيقه أكبر عدد من الانتصارات، فيما نالت اللبنانية ليا مألوف المركز الثاني والميدالية الفضية.

خماسيات الكرة

وفي منافسات خماسيات كرة القدم للرجال، ضمنت فرق بن حمودة للسيارات والاعتماد القابضة وأدنوك وأكاديمية دراجون وناشيونال وشرطة أبوظبي ومركز الدكتور فراس للأسنان التأهل إلى الدور ربع النهائي ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثالثة والعشرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحجز فريق بن حمودة للسيارات وصيف نسخة العام الماضي مقعده في ربع النهائي بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي عقب تخطي فريق الغزلان بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف نظيفة ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متقدماً بفارق الأهداف على فريق الاعتماد القابضة الذي فاز بصعوبة على بنك أبوظبي التجاري1 بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع بنك أبوظبي التجاري1 والغزلان المنافسات من الدور الأول بعدما فشلا في تحقيق أي انتصار.

البطل ينتصر

وفي المجموعة الرابعة واصل فريق أدنوك حامل اللقب انتصاراته مؤكداً عزمه على التواجد على منصة التتويج هذا العام، إذ نجح في الفوز على فريق مجلس أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليضمن هو الآخر التأهل إلى الدور التالي، فيما فاز فريق ناشيونال للدهانات على فريق إيه إس آر إس بهدف وحيد وينتظر حتى الجولة الأخيرة لتحديد موقفه في ظل امتلاكه 4 نقاط في المجموعة .

حيث المنافسة بينه وبين فريق مجلس أبوظبي على المقعد الثاني في المجموعة، وتأهل فريق شرطة أبوظبي إلى ربع نهائي البطولة عن جدارة واستحقاق بعد أن تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، إذ حقق الفريق فوزه الثالث على التوالي بفوزه على الظفرة بثلاثية نظيفة مساء أول من أمس، ورافقه إلى الدور الثاني فريق أكاديمية دراجون الذي حل في المركز الثاني في المجموعة بـ 6 نقاط إثر فوزه على بنك أبوظبي التجاري2 بستة أهداف مقابل هدف.

حصد اللقب

قال أيمن بيجاوي مشرف فريق بن حمودة إن فريقه سيسعى بكل قوة لحصد لقب البطولة هذا العام بعدما كان قريباً من التتويج بالكأس في النسخة الماضية، مؤكداً أن المشاركة في بطولة زايد الرياضية الرمضانية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ونحرص على التواجد في كل عام خاصة وأن البطولة تحظى بمكانة مرموقة في البطولات الرمضانية الكبرى في المنطقة.