مكتب الأمين العام يعانق كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق مكتب الأمين العام، بلقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم الثامنة (بطولة عام التسامح) والتي اختتمت مساء أمس الأول بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي نظمتها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة بمشاركة 10 فرق.

وقد جاء تتويج فريق مكتب الأمين العام بعد فوزه في النهائي على فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) بنتيجة 3/صفر ليثأر والتي تعد أول هزيمة في البطولة يتلقاها فريق مدارس الإمارات الوطنية في بطولة عام 2019، ومن جانبه، استطاع فريق مكتب البعثات تحقيق الميدالية البرونزية على حساب فريق المراسم الرئاسية بالفوز بنتيجة 1/3، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقام أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة يرافقه عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الراعية للبطولة بتكريم الرعاة تقديراً لمساهمتهم في إنجاح بطولة عام التسامح.

وطاقم حكام المباراة النهائية، وشمل التكريم تتويج فريق مكتب الأمين العام الفائز بذهبية المركز الأول، ونال فريق مدارس الإمارات الوطنية الوصيف الميدالية الفضية، وحصل فريق مكتب البعثات على الميداليات البرونزية، وشمل التكريم محمد عبدالكريم الإداري المثالي من مكتب الأمين العام واللاعب أسامة الشعيبي من فريق مكتب الأمين العام كأفضل لاعب في البطولة، ويوسف أكيومن من فريق مكتب الأمين العام هداف البطولة برصيد 16 هدفاً، ونال القفاز الذهبي حارس مرمى مدارس الإمارات الوطنية ماجد أحمد علي.