«برونزية» سباعيات مكتوم بن راشد تتحدد الليلة

المصدر: دبي - فايز بجبوج

تصل سباعيات مكتوم بن راشد الرمضانية الكروية اليوم محطتها ما قبل الختامية، والتي تقام حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مطلق وداعم وراعي البطولة.

حيث يقام الليلة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي سيحدد نتيجته الفريق الفائز بالميدالية البرونزية، وكانت البطولة قد شهدت في ساعة متأخرة من مساء أمس مواجهتي الدور النصف نهائي، وجمعت حامل اللقب للنسختين الأخيرتين «شرطة دبي» مع «السيلساو»، وفريق «المقام» الضيف الجديد مع بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات»، وتحدد من نتائجها هوية الفريقين اللذين نجحا بالفوز وبلوغ النهائي، بينما الخاسران سيتنافسان اليوم على المركز الثالث في منصة التتويج.

البطولة الأقوى

وأكد العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا لسباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، إن بلوغ فريقين للدور النصف نهائي سبق لهما حصد البطولة ممثلين بـ «شرطة دبي» و«الاتحاد الرياضي للجامعات»، بجانب فريقين يسجلان ظهورهما الأول في البطولة سواء «المقام» أو «السيلساو» يعكس مدى الندية والتنافسية التي حظيت بها النسخة التاسعة التي تعد الأقوى تنافسية بتاريخ البطولة.

وقال: وداع فرق تزخر بلاعبي الأندية ورشحت للمنافسة على اللقب من دوري المجموعات، يعكس قوة المباريات التي شهدتها النسخة الحالية، وهو ما يعكس الجهود الدؤوبة من قبل جميع اللجان العاملة، خاصة الفنية منها .

وذلك في اعتماد أسماء فرق تسمح في توفير المتعة الفنية المطلوبة والاستمرارية في تنامي النجاحات التي أسست على مدار السنوات الماضية لتصبح هذه البطولة إحدى أبرز الفعاليات الرمضانية على مستوى الدولة.

ارتفاع المستوى

وأوضح شهيل توجه الداعم ومؤسس البطولة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بأن تقتصر المشاركة في هذه البطولة في النسخ الأولى على العنصر المواطن حصراً، من المكتسبات التي حققتها البطولة، قبل أن تواكب «سباعيات مكتوم بن راشد» في نسختها الحالية التوجهات الرياضية بالسماح للاستفادة من الفئات الأربع في دعم الرياضة الإماراتية.

مما انعكس على زيادة المستوى التنافسي في ظل تواجد المواهب المواطنة من لاعبين دوليين سابقين ونجوم منتخبات واللاعبين الحاليين في الأندية، جنباً إلى جنب مع المواهب التي تزخر بها الجاليات المقيمة على أرض الدولة، واعتبر شهيل أن تواجد سبعة فرق جديدة من أصل الفرق الـ 19 التي نافست في دوري المجموعات، يقدم مثالاً حياً على نجاحات هذه البطولة في استقطاب مزيدٍ من المواهب على الساحة المحلية وحتى تلك القادمة من خارج الدولة.

صراع الهدافين

اشتعلت المنافسة على لقب هداف النسخة التاسعة، حيث يتصدر القائمة خليفة الفلاسي لاعب فريق «جوردن» برصيد 11 هدفاً، يتبعه لاعب فريق «شرطة دبي» مهند الطاهر 7 أهداف، ثم لاعبي فريقي «المقام» محمد سعيد، و«الاتحاد الرياضي للجامعات» محمد سلامة بـ 6 أهداف.