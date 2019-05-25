«عمومية» اتحاد الكرة تقـرر الإبقاء على سقف الرواتب

المصدر: دبي - العوضي النمر، وإيهاب زهدي

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإبقاء على سقف رواتب اللاعبين، خلال الفترة المقبلة لما له من مميزات عديدة وأبرزها ضبط ترشيد الإنفاق وتقليل مصروفات الأندية، مع إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة من قبل لجنة دوري المحترفين بالتعاون مع الأندية المعنية، للتوصل إلى آلية ترضي الجميع وتحقق الصالح العام.

كما أقرت رفع الحد الأدنى لسقف رواتب اللاعبين المحترفين من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم شهرياً ورفع الحد الأدنى للراتب السنوي من 500 ألف إلى 600 ألف، وزيادة عدد اللاعبين للفئة الثالثة إلى 15 لاعباً بدلاً من 10 لاعبين.

كما أقرت عدم الجمع بين المناصب بألا يكون للعضو المرشح لعضوية اتحاد الكرة أي وظيفة إدارية أو فنية في أي من الأندية الأعضاء أو مكتسباً صفة رئيس ونائب رئيس أو عضو في أي من مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم التابعة لها والمجالس الرياضية.

27 نادياً

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد مساء أول من أمس بفندق ماريوت جداف دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي 27 نادياً وتغيب عنها أربعة أندية هي فلج المعلا والعربي والعروبة والجزيرة الحمراء، واستمر الاجتماع حوالي ساعتين ونصف ساعة .

وجاءت مناقشاته هادية ومثمرة وغلب عليه الصالح العام، وأداره بحنكة وقدرة عالية على الإقناع مروان بن غليطة، الذي ألقى كلمة موجزة عن عمل الاتحاد وطموحاته، وتم التصديق على اجتماع العمومية السابق وتقرير النشاط الرياضي الذي شمل كافة أنشطة الاتحاد الفنية والإدارية خلال الموسم الحالي.

وأشاد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة بأجواء الجمعية العمومية، وقال إنها جاءت إيجابية بما يخدم الصالح العام، وقال لم يستغرق الاجتماع وقتاً طويلاً نظراً لأن اتحاد الكرة أقام عدة ورش عمل مع الأندية خلال الفترة الماضية، متعلقة بتعديلات اللوائح، والاتفاق على تعديل واستحداث عدد من مواد مختلف اللوائح، وتم تعميمها على الأندية لإبداء أية ملاحظات عليها ومن ثم سهلت مهمة العمومية في إقرارها.

سقف الرواتب

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة إلى أن عدداً من الأندية كان ممثلوها حريصين على النقاش والاستفسار عن العديد من الأمور المعروضة على العمومية ولعل مثل هذا النقاش المفيد يثري الاجتماع، ويحقق استفادة لكل الأطراف، وقال: إننا استمعنا لرغبة العين في مناقشة مشروع سقف الرواتب، وهو الموضوع الوحيد الذي وصلنا رسمياً تحت بند ما يستجد من أعمال.

ودار نقاش مفيد وثري عن المشروع وتم الاتفاق على إبقاء مشروع سقف الرواتب نظراً لأهميته لترشيد الإنفاق في الأندية مع إحالته إلى لجنة دوري المحترفين لإخضاعه لمزيد من الدراسة والتوصل إلى آلية دقيقة تساهم في التطور خلال الفترة المقبلة، كما تم إقرار زيادة عدد لاعبي الفئة الثالثة من 10 لاعبين إلى 15 مع زيادة مخصصاتهم.

اعتماد الميزانية

وقال محمد بن هزام إن العمومية ناقشت ميزانية الاتحاد عن عام 2018، وكانت هناك بعض الاستفسارات بتوضيح أسباب وجود عجز مالي في الموازنة يقدر بحوالي 14 مليون درهم وزيادة مخصصات الأجور لتصبح 19 مليون درهم مقابل 14 في السابقة، وأسباب فك الودائع المالية.

وقام هشام الزرعوني المدير المالي بتوضيح الأسباب، ومنها صرف ما نسبته 75% على المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة الخليج التي أقيمت في الكويت، وإقامة حوالي 70 معسكر إعداد خارجياً وداخلياً لعدد من المنتخبات، وتأثر الاتحاد بالظروف الاقتصادية من خلال تراجع عدد الرعاة، مع زيادة عدد الموظفين المواطنين مع صرف مكافآت نهاية الخدمة لعدد من الموظفين الذين تم إحلالهم، والاستعانة بعدد من الكفاءات المتخصصة في مختلف الإدارات.

تعديلات اللوائح

كما تم اعتماد تعديلات اللوائح القانونية والتي سبق أن أقرتها ورش العمل، حيث تم تخفيض شروط الطعن بالاستئناف لتصبح 3 مباريات للإيقاف أو ستة أسابيع والغرامة المالية التي تقل عن 30 ألف درهم. واعتمدت العمومية التعديلات في اللوائح والقوانين والتي اقترحتها الأندية في ورشة العمل القانونية.

ومن أبرزها، أن يكون الاقتراع على قرارات العمومية بنظام 50 1 بدلاً من الأغلبية السابق، وتشكيل لجنة دائمة تحت اسم لجنة تطوير وتنقيح اللوائح مشكلة من 5 أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والرياضية.

وفصلت العمومية في قضية الجمع بين المناصب حيث تشترط اللوائح الجديدة ألا يكون للعضو أي وظيفة إدارية أو فنية في أي من الأندية الأعضاء أو مكتسباً صفة رئيس ونائب رئيس أو عضو في أي من مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم التابعة لها، وتمت إضافة المجالس الرياضية.

وألا يزاول العضو أي أعمال أو مصالح مالية وتجارية وما في حكمها مع الاتحاد أو مع الجهة التي رشحته وعليه تقديم تعهد كتابي بإيقاف تلك الأعمال أو المصالح إن وجدت حتى نهاية فترته الانتخابية، واشترطت اللائحة أن يكون عضو الاتحاد حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب بحد أدنى شهادة الثانوية العامة.

أول عقد

وتم اعتماد تعديل يلزم اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره إبرام أول عقد احتراف له مع ناديه شرط أن يقدم للاعب عرض عمل مكتوب خلال الشهرين التاليين لبلوغه الثامنة عشرة على ألا تزيد مدة العقد على خمس سنوات في حالة رغبة النادي في ذلك، ويلزم النادي دفع راتب شهري إجمالي ويكون العرض المذكور ملزماً للنادي.

في حالة رفض اللاعب توقيع عقده الأول مع ناديه لا يسجل اللاعب لأي نادٍ آخر حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين، كما تنص التعديلات على التزام الأندية أو شركات كرة القدم التابعة لها تسجيل الحضور والغياب عن التمارين على أن تكون موقعة عن طريق البصمة من قبل اللاعبين المحترفين وتقديمها للاتحاد عند الطلب.

الأجانب

لم تناقش عمومية اتحاد الكرة فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب لتصبح 6 لاعبين كما تردد خلال الفترة الماضية، وكذلك فكرة زيادة عدد اللاعبين المشاركين في المباريات من الفئات الأربع الذين شملهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة، من أبناء المقيمين والمواليد، حيث يقضي النظام الحالي بمشاركة 4 لاعبين أجانب، و2 من المواليد وأبناء المقيمين، وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه خلال الموسم المقبل.

النعيمي: المناقشات جرت في أجواء إيجابية

أشاد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، بالأجواء الإيجابية التي جرت من خلالها مناقشة أهم قضايا الكرة الإماراتية في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في دبي مساء أول من أمس، وأكد أن الاجتماع تطرق للعديد من الأمور المهمة، وأهمها سقف الرواتب الذي أقر الجميع بقاءه، مع وضع لجان لدراسة الإيجابيات والسلبيات.

بالنسبة لنادي خورفكان، قال: «نعمل على قدم وساق استعداداً لمشاركاتنا الموسم المقبل في دوري الخليج العربي، وخاصة اللجنة الفنية، والتي تعمل على وضع قائمة بالأسماء المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، وسد احتياجاته في المراكز المختلفة وفقاً للرؤى الفنية.

والتواصل مع الأندية لمناقشة إمكانية التعاقد أو استعارة هؤلاء اللاعبين، مع فتح باب التفاوض مع عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب، لاستكمال الصفوف بشكل كامل بهدف تقديم موسم استثنائي، يعيد به النادي بريقه الغائب عن دوري الأضواء منذ حوالي 11 سنة».

وكشف عبدالعزيز النعيمي، عن بعض الترتيبات للمرحلة المقبلة بالنسبة لخورفكان، قائلاً: «رأت اللجنة الفنية، أن يتم تغيير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، والذي نشكره على الفترة الماضية من عمله مع النادي، ومساهمته في وصول خورفكان إلى دوري المحترفين، خلال فترة لم يقصر فيها وقدم عطاءٍ كبيراً للفريق.

كما تحدثنا مع البرازيلي رودريغو لاعب الفريق، والذي يقضي إجازته في بلاده، عن إمكانية عودته، ولكن هذا الأمر معلق على نتيجة المفاوضات الحالية مع عدد من اللاعبين الأجانب، لأن هدفنا دعم خورفكان بأفضل اللاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب، للظهور بالمستوى المطلوب في دوري المحترفين».

اليماحي: نقاش مثمر يخدم التطوّر

أعرب ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة عن سعادته بالنقاش الهادئ الذي دار في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، معتبراً أن النقاش في الأمور الكروية يثمر عن التطوير والوصول إلى أفضل الحلول، وقال إن النقاش المثمر يخدم التطور الكروي المنشود،.

حيث تحدث ممثلو العديد من الأندية عن الأمور المعروضة على جدول الأعمال، مثل عجز الموازنة وارتفاع قيمة بند الراتب، وكذلك عن تعديلات بعض مواد ولوائح اللجان القانونية، وهذا حق أصيل لأعضاء العمومية وقوبلت استفسارات الأعضاء بصدر رحب من رئيس الجلسة المهندس مروان بن غليطة الذي قام بالرد على تلك الاستفسارات بكل شفافية.

وقال ناصر اليماحي نحن نقدر لمجلس إدارة اتحاد الكرة جهده في العديد من الملفات المهمة، ولا يزال الطموح كبيراً في مجالات التسويق على الرغم من الظروف الاقتصادية، من خلال استقطاب مزيد من الرعاة لزيادة الدخل المالي للاتحاد لمواجهة المصاريف المتزايدة، خاصة مع الالتزامات المتعددة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

كما أبدى ناصر اليماحي ارتياحه لاعتماد تعديل اللوائح وخاصة في ما يتعلق بازدواجية المناصب بعد إضافة المجال الرياضي إلى المناصب التي لا يجوز الجمع معها، وقال إن هذا التعديل مهم ويمنح الشخص الذي يشارك في عضوية اتحاد الكرة العمل من دون ضغوط، والتفرغ لمهامه في اتحاد الكرة، ما يسهل من مهمته ويجعله يبدع في مهمته.

وعن تفويض الأندية إشهار رابطة المحترفين يقول ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة: أعتقد تفويض الأندية إشهار رابطة المحترفين.. هذا شرط من شروط الإشهار وتم التوقيع على تفويض للإشهار وأعتقد أن إشهار الرابطة سوف يمنحنا حرية أكبر للعمل والاستقلالية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

الجناحي: استفسارات النصر قوبلت بتجاوب كبير

اعتبر طارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن قصر الفترة الزمنية التي استغرقها اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم مساء أول من أمس، دليل على نجاح الاجتماع، والذي وصفه بالإيجابي، وقال: «جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، وتفاهم كبير بين جميع الحضور».

وأضاف: «تمت مناقشة جميع الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الجمعية العمومية، بهدوء وبشكل جاد، لتكون النتيجة محصلة من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية».

وتابع: «كما كانت هناك بعض الملاحظات على عدد من الموضوعات من قبل نادي النصر، ولكنها حول أمور بسيطة، وليست جوهرية، وقوبلت بتجاوب كبير من مسؤولي اتحاد الكرة، والذين أوضحوا كل ما أردنا معرفته».

الجنيبي: سقف الراتب يحدّ من هدر الأموال

أشار عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، إلى أن سقف الرواتب يسهم في الحد من هدر الأموال، ويقلل من عجز موازنة الأندية، ونقاش أعضاء الجمعية العمومية كان مثمراً في هذا الجانب، حيث أكد عدد كبير من الأندية أهمية سقف الرواتب في الحد من الصرف المادي، لذلك كان قرارهم الإبقاء على السقف خلال الموسم المقبل.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة إن لجنة دوري المحترفين ستقوم خلال الفترة المقبلة، بإخضاع المشروع لمزيد من الدراسة والنقاش مع الأندية والمختصين من أجل التوصل إلى آلية وصيغة مناسبة لاستمرار المشروع، وقال: إننا نهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأندية بهذا المشروع والتوصل إلى ميزانية صفرية تعادل ما بين المصروفات والإيرادات وهذا ينصب في الصالح العام للعبة.

وبخصوص فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين يقول الجنيبي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ليست الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه المقترحات، ومجلس الإدارة ولجنة دوري المحترفين هما المسؤولان عن ذلك، وعموماً الموسم المقبل سيكون بالعدد الحالي، وأية أفكار تردنا من الأندية بهذا الخصوص سيتم مناقشتها في ورش العمل التي نقيمها مع نهاية كل موسم.

وأشاد عبدالله ناصر الجنيبي بفكرة ورش العمل المتخصصة التي أقدم عليها اتحاد الكرة خلال تعديلات اللوائح، ما سهل من مهمة الأندية خلال اجتماع الجمعية العمومية.

بن غليطة: العمومية تمسكت بسقف الرواتب بسبب الإيجابيات

توجه مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، بالشكر إلى جميع مجالس إدارات الأندية لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في دبي أول من أمس، ومشاركتهم الإيجابية في مناقشة مواضيع تهم الكرة الإماراتية.

وقال: «استفدنا من ميزة مناقشة القوانين والأنظمة في وقت سابق من خلال ورش العمل وفق المتبع في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لتكون الجمعية العمومية للتصويت فقط على الموضوعات المطروحة، وهو ما ساهم في توفير الكثير من الوقت الطويل الذي كانت تشهده العموميات السابقة».

قرارات مهمة

وأضاف ابن غليطة: «اتخذنا الكثير من القرارات المهمة خلال عمومية أول من أمس، ومنها استمرارية اللجان القانونية، لأن أعضاءها يكتسبون خبرات متراكمة نستفيد منها، وعدلنا فقط في لجنة أو لجنتين، كما ناقشنا ازدواجية المناصب، وتم تعديل البند الخاص به وفق النظام المؤسسي، على أن يتم تطبيق منع ازدواجية المناصب من الدورة المقبلة».

وأكمل: «كما أنه تم اعتماد المكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، إلى جانب تطبيق تراخيص أندية الهواة».

اقتراحات خاصة

أوضح ابن غليطة، أن الأندية ارتأت الإبقاء على سقف الرواتب كما هو، وقال: «قمنا بإرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية مبكراً إلى الأندية، ونشكر العين على تقديم مقترحاته خلال الفترة المقررة، وقمنا بالرد عليه، موضحين أن هناك اقتراحات خاصة بمجلس إدارة الاتحاد، ولم يبقَ سوى اقتراح إلغاء سقف الرواتب، وهو ضمن بنود النظام الأساسي، وبالتالي يجب مناقشته واتخاذ القرار المناسب فيه من قبل اجتماع الجمعية العمومية».

وتابع: «تم بالفعل عرض المقترح على الجمعية العمومية، التي رأت بقاء بند سقف الرواتب، لأنه حقق الكثير من الإيجابيات خلال الفترة التي تم تطبيقها، ومنها ضبط الأسعار، والاستفادة من اللاعبين، وتم تكليف لجنة دوري المحترفين، إجراء المزيد من الدراسة عن بند سقف الرواتب، وفق التطور الطبيعي، وهو الموازنات الصفرية، وستكون هناك ورش عمل خاصة بهذا الموضوع، ووضع المزيد من الإجراءات لتطبيقه».

مخصصات الهيئة

أوضح ابن غليطة أيضاً، أن موضوع تجميد المخصصات المالية الخاصة باتحاد الكرة لدى الهيئة العامة للرياضة، مشكلة تم حلها من خلال اجتماعات سابقة عقدت بين الاتحاد والهيئة، وقال: «الموضوع تم حله من وجهة نظرنا، بعدما سبق أن تحدثنا مع مسؤولي الهيئة العامة عن إلغاء الازدواجية، وتم اعتماد بند إلغاء الازدواجية في اجتماع الجمعية العمومية أول من أمس، على أن يتم التطبيق بداية من الدورة المقبلة».

أما عن إنفاق الاتحاد 127 مليون درهم، ووجود عجز مالي قدره 14 مليون درهم، فقال رئيس اتحاد الكرة: «لا يمكن أن تعقد اجتماعاً للجمعية العمومية من دون بيانات مالية دقيقة ومعتمدة من المدقق المالي، والبعض يعتقد أنه عجز مالي كبير.

ولكن هذا الأمر لا يخيفنا، لأنه تم الإنفاق على أشياء تخص عملية تطوير كرة القدم والمنتخبات الوطنية مع وجود تجميد للدعم المالي من قبل الهيئة العامة للرياضة، والعجز مغطى، ولكن هناك مشكلة في السيولة المالية، وعملنا على تسيير الأمور حتى اجتماع الجمعية العمومية».

اعتماد ترشيح سعيد الحوطي رئيساً للانضباط

شهد اجتماع الجمعية العمومية استعراض ترشيحات الأمانة العامة لعدد من المناصب في اللجان القضائية نتيجة استقالة البعض، حيث تم اعتماد ترشيح المستشار سعيد الحوطي لتولي منصب رئيس لجنة الانضباط خلفاً للمستشار الدكتور حسن المرزوقي، واعتماد ترشيح المستشار حمدان الزيودي لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، واعتماد ترشيح المستشار سلمان الطويل للانضمام إلى العضوية إلى جانب عبدالله الحمادي وحسن الشيباني.

كما تم اعتماد ترشيح جاسم الدوخي لاعب الشعب الأسبق للانضمام إلى عضوية لجنة فض المنازعات بديلاً عن محسن مصبح المستقيل، ومراد البلوشي بديلاً عن خليل غانم الذي انضم للمسابقات، واعتماد ترشيح عارف محمود ميرزا للانضمام إلى عضوية هيئة التحكيم بديلاً عن راشد الخيلي.

ويهدف اتحاد الكرة إلى توفير الاستقرار الإداري أمام مختلف اللجان العاملة في الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وعلم البيان الرياضي أن بعض اللجان سيحدث بها إضافات لعدد من الأعضاء، سعياً للاستعانة بعدد من الكفاءات الإدارية للاستفادة من خبراتهم في إثراء العمل.

تفويض الأندية لإشهار رابطة المحترفين

تم خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الحصول على تفويض من الأندية المحترفة البالغ عددها 14 نادياً، لإشهار رابطة المحترفين من قبل هيئة الرياضة، وقام عدد من رؤساء مجالس الإدارات المتواجدين في الجمعية الحضور مع وعد باقي الأندية بالتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وإرساله للجنة دوري المحترفين من أجل تجميع كل التفويضات وإرسالها لهيئة الرياضة تمهيداً لإشهار رابطة المحترفين.

عائدات الـ 2 % تبلع 10 ملايين درهم

أكد هشام الزرعوني رئيس اللجنة المالية في اتحاد الكرة أن مشروع تحصيل 2% من عقود اللاعبين قائم ولم يطرأ عليه أي تعديل، وقال: البعض استفسر عن عائدات المشروع وهي تبلغ حوالي 10 ملايين درهم، ويتم صرفها بما يعادل 60% على مشروع تقنية الفار، و40% تحول للجنة دوري المحترفين من أجل تطوير مختلف الأنشطة وبما يخدم التطور المنشود للعبة.

مطالبة هيئة الرياضة بصرف الإعانة الشهرية

طالب عدد من ممثلي الأندية حضور العمومية هيئة الرياضة بضرورة صرف الإعانة الشهرية المخصصة لاتحاد الكرة، والتي تم استقطاعها منذ 4 أشهر، بسبب عدم التزام اتحاد الكرة بقانون ازدواجيه المناصب، وقال الأعضاء إن اتحاد الكرة مستثنى من الدورة الحالية، وبناءً على هذا الاستثناء تم إرجاء الانتخابات، كما تم تعديل اللوائح التي تمنع الازدواجية من الدورة الانتخابية المقبلة.

وقال الأعضاء إن اتحاد الكرة مقبل على أزمة مالية بسبب كثرة التزاماته المادية من مرتبات عاملين وأجهزة فنية أجنبية، ولابد من وجود سيولة من أجل أن يفي بالتزاماته، وهنا تقع المسؤولية على هيئة الرياضية بدعم الاتحاد وصرف إعانته الشهرية المخصصة له من قبل مجلس الوزراء الموقر، حتى لا يتعرض الاتحاد لأية مساءلة قانونية من قبل الاتحاد الدولي نتيجة تأخره في صرف رواتب المدربين الأجانب.