ليلة التتويج وحسم البقاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة الليلة احتفالية تتويج فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي لكرة القدم بالدرع الجديدة للبطولة، رسمياً، وحقق الفريق البطولة بعد غياب 23 عاماً.

ويلعب في العاشرة مساء اليوم مع فريق الإمارات في الجولة 26 للبطولة، ويتسلم الدرع عقب المباراة، ويتربع الشارقة على القمة برصيد 56 نقطة وتقرر تنظيم احتفالية كبرى في ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، عقب العودة من ملعب الإمارات، كما يلعب في التوقيت نفسه دبا الفجيرة مع بني ياس، وشباب الأهلي مع الفجيرة.

وتحسم المباريات الثلاث بطاقة البقاء الأخيرة من بين 3 فرق هي الإمارات والفجيرة ودبا الفجيرة، الذين يطاردون الأمل للاستمرار مع كبار المحترفين،

ويحتل الإمارات المركز 12 برصيد 18 نقطة ومتفوقاً بفارق المواجهات المباشرة مع الفجيرة الذي يملك نفس رصيد النقاط «في المركز 13» فيما يأتي فريق دبا الفجيرة في المركز الأخير برصيد 16 نقطة. وتلعب الفرق الثلاثة مبارياتها بحسابات خاصة لضمان ختام الموسم في المركز 12، الذي يضمن لصاحبه البقاء، فيما يودع صاحبا المركزين 13 و14 دوري الدرجة الأولى.

ويكفي الإمارات الفوز على الشارقة، ووصوله إلى النقطة 21 لضمان البقاء، كما أن التعادل والوصول إلى النقطة 19 يخدمه بشرط تعادل منافسه الفجيرة مع شباب الأهلي، وحتى الخسارة تخدم «الصقور»، ولكن بشرط خسارة منافسيه دبا الفجيرة والفجيرة.

ويحصل الفجيرة على بطاقة البقاء، من خلال الفوز على شباب الأهلي والوصول إلى النقطة 21، وبشرط خسارة الإمارات أمام الشارقة، فيما يستمر دبا مع المحترفين بشرط يشبه «المعجزة» من خلال حالة فوزه على بني ياس مع خسارة الإمارات والفجيرة.

وأكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة رغبته في الفوز وقال: لا دخل لنا بمصير الفرق المهددة بالهبوط وواجهنا صعوبة في إخراج اللاعبين من أجواء الاحتفالات للعودة إلى أجواء المباريات.