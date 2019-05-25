محمد يوسف حارساً لمرمى خورفكان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي خورفكان تعاقده مع حارس النصر السابق محمد يوسف في أولى صفقات النادي على مستوى اللاعبين المواطنين ويمتد عقد اللاعب لمدة موسم قابل للتجديد وشهد توقيع العقد،علي خليل الحوسني مشرف الفريق الأول وأشاد بإمكانات حارس الشارقة والنصر السابق والذي ارتدى أيضاً ألوان منتخبنا الوطني من قبل مشيراً إلى أن محمد يوسف من حراس المرمى المميزين في دوري المحترفين وأن انضمامه للنادي يعد مكسباً كبيراً.

وقدم الحوسني الشكر لعبد العزيز النعيمي رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان لجهوده في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بجانب سعيه الدائم لاستقطاب الأسماء الكبيرة لدعم الفريق لكي يظهر بالشكل اللائق والذي يتناسب وطموح النادي في دوري الخليج العربي.