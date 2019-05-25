شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين مباراة الإمارات والشارقة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أعلنت اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات، عن ختام استعداداتها لتأمين مباراة الإمارات والشارقة، التي سيحتضنها ستاد نادي الإمارات السبت الموافق 25 مايو، والتي ستشهد حضوراً جماهيرياً، وستشهد تتويج الشارقة بدوري الخليج العربي، مؤكدة بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز الأمن والأمان، ​حيث قام العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية بالانابة - رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات برأس الخيمة، يرافقه العقيد ركن يوسف بن يعقوب، مدير إدارة المهام الخاصة، بزيارة نادي الإمارات والوقوف على كامل التحضيرات والتجهيزات للمباراة المرتقبة في ختام الموسم الرياضي الكروي، بحضور محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد اسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتم وضع خطط الاستعداد والترتيبات التنظيمية وكافة التجهيزات لخروج المباراة والاحتفالات بصورة تعكس صورة الإمارة وجاهزيتها لمختلف الفعاليات.



وأوضح العميد عبد الله علي منخس، أنه تم تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، فضلاً عن التأكد من جاهزية وفاعلية جميع الإجراءات، بما يضمن نجاح خطط التنظيم والاحتفال بعد المباراة، كما تم تخصيص عدد من الدوريات المرورية والمدنية، لتنظيم حركة السير لجميع الحضور، وتحديد المداخل والمخارج ومواقف المركبات.



وناشد العميد عبد الله منخس، أفراد المجتمع والجمهور الرياضي بالتقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة خلال فترة المباراة وبعدها، والالتزام بتوجيهات رجال الشرطة ورجال المرور، لإظهار المناسبة بالوجه الحضاري للإمارة والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.