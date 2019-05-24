حلّ اتحاد ألعاب القوى الإماراتي وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤونه

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان أصدرته منذ قليل أن قرار حل اتحاد ألعاب القوى تم اتخاذه بعد اطلاعها على التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها للنظر في الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأنها أوصت بتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الوطنية: ناقش المكتب التنفيذي التقرير المقدم من لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الخلافات القائمة في إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى.

جاء ذلك بعد الشكاوى المتعددة، التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى، بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيءإلى رياضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتواجدها الخارجي، وعلى أثر ذلك شكلت اللجنة الأولمبية الوطنية لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية وعضوية كل من السيد أحمد إبراهيم الطيب و السيد حسن طالب المري.

جدير بالذكر، أن لجنة التحقيق تشكلت بتاريخ الاول من مايو الجاري، وباشرت بداية بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها ومخاطبة المنظمات الدولية من دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية، متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذى أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام، والذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والموجه الى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس الماضي، وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بعدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً وأن باب الترشح للانتخابات الدولية قد أغلق من منتصف شهر إبريل الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة الى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من اصحاب الشأن وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.

ولخصت اللجنة الى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد بين الاعضاء، وأن التصادم في الآراء المبني على الاهواء وليس العمل الهادف يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية، خصوصا وان الاتحاد يتبع اللجنة الاولمبية ويعد عضوا فيها ويخضع للميثاق الاولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته، ويسري على أعضائه ومنتسبيه، كما اتضح للجنة التحقيق ان التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من أعضاء مجلس الادارة يضر بشكل مباشر في ادارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة ويؤثر في تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين، مما سينعكس سلباً على التواجد الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية.

وأضاف البيان: بعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبعد الاطلاع على العديد من المستندات وتقرير لجنة التحقيق وجلسات الاستماع التي عقدت، ومواد الميثاق الأولمبي الوطني، وحيث أن تقريب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية اصطدم بتعنت الأطراف، فقد أوصت اللجنة الأولمبية الوطنية بإتخاذ الإجراءات التالية فوراً:

1. قبول إستقالة رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى ونائبه.

2. تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى برئاسة سعادة المهندسة عزة بنت سليمان وعضوية كل من سعادة صالح محمد بن عاشور وسعادة أحمد الكمالي والسيدة سحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي، ولا يجوز لأياً منهم التقدم بالترشح لعضوية المجلس الجديد.

3. تباشر اللجنة المؤقته عملها من تاريخه وتدعي الجمعية العموميه للانعقاد الغير عادي بتاريخ 13/06/2019 لإختيار لجنة الانتخابات من ممثلي الجمعية العمومية وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال (16) إسبوعاً طبقا للنظام الاساسي لاتحاد العاب القوى.

4. تحديد شهر اكتوبر 2019 موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

5. تعقد اللجنة المؤقته لتصريف شؤون الاتحاد اجتماعاتها وفق نظام عمل مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه بالنظام الاساسي وينتهي عملها مع بداية انتخاب المجلس الجديد في أكتوبر 2019 .