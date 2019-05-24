العين يدخل على خط المفاوضات مع إدواردو

دخل نادي العين على خط المفاوضات مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي السابق، والذي يقضي إجازته حالياً في دبي، ليكون عرض العين هو الثاني الذي يتلقاه اللاعب، بعدما أشارت الصحافة السعودية في الأيام الماضية، عن اقترابه من اللعب في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، وتحديداً في صفوف شباب الأهلي.وترددت أنباء مفاوضات العين مع اللاعب بقوة، بعدما قام وكيل أعمال اللاعب، بمتابعة الحساب الرسمي لنادي العين، كما سبق وتابع الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي، في الوقت الذي نشر فيه اللاعب فيديو عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وهو يودع جماهير الهلال. دبي- البيان الرياضي

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