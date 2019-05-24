حسين الحمادي يتوّج الفائزين في «رمضانية التسامح»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توّج معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الفائزين في بطولة التسامح الرمضانية، التي أسدل الستار عليها أول من أمس بمقر المدرسة الإماراتية بمدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي.

وشهد معاليه المباراة النهائية لبطولة كرة القدم التي جمعت فريقي ثانوية أبوظبي وساس النخل، والتي انتهت بفوز الأخير باللقب بعد أن أنهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط حضور جماهيري مميز ساند لاعبي الفريقين في اليوم الختامي.

وأعرب معالي حسين الحمادي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة التسامح الرمضانية، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم على الجهد الرائع والعمل الكبير الذي قام به الجميع ليخرج الحدث بهذه الصورة الجميلة.

وأشاد بالمنشآت الرياضية الرائعة التي يضمها مبنى مشروع المدرسة الإماراتية، مؤكداً أن حجم المنشآت وروعتها يؤكد أن المستقبل الرياضي للوزارة يبشر بالخير، ويؤكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح على الصعيدين التعليمي والرياضي.

بطولة سنوية

وقال معالي حسين الحمادي في تصريحات إعلامية عقب انتهاء مراسم تتويج الفائزين: إن النسخة الأولى حققت نجاحات رائعة، ومن هذا المنطلق سوف تقام البطولة بشكل سنوي من أجل تكرار هذا المشهد الرائع، وللمضي قدماً في ترسيخ الممارسة الرياضية كجزء أساسي من حياة جميع المنتسبين لوزارة التربية والتعليم. وهنأ معاليه الفائزين في مختلف المنافسات.

مشيراً إلى أن مشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة يؤكد أن موظفي التربية والتعليم قادرون على التفوق في مضمار العلم وفي ميادين الرياضة.

وأكد أن الوزارة لديها برنامج خاص للاهتمام بالرياضة المدرسية من أجل اهتمام الطلبة والطالبات بالرياضة، وتخريج طاقاتهم بشكل إيجابي يساهم في تفوقهم وبناء شخصياتهم بشكل يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ببناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وحمل راية الوطن في المستقبل.

وسلم معالي حسين الحمادي الكؤوس والميداليات لأصحاب المراكز الأولى في الألعاب السبع، ومسابقتي اللياقة البدنية وسط فرحة الفائزين والجماهير بنجاح البطولة في نسختها الأولى. حضر مراسم التتويج والمباراة النهائية المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور خالد العبري مدير إدارة شؤون الأفراد نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعدد كبير من المنتسبين للوزارة بمختلف الإدارات واللاعبين المشاركين.

نتائج

وأسفرت نتائج مباريات البطولة عن تتويج سلطان صقر إبراهيم بلقب تنس الطاولة، حل ثانياً محمد حسن محمود، وتوّج حسين محمود بلقب البلياردو للرجال، وحقق جاري سوز الوصافة، فيما حلقت سارة محمود جبنون بكزس بلياردو السيدات بعد التفوق على رانيا عبد الرحمن التي حلت ثانية، وتوج أديل هاورد بكأس الاسكواش، وذهب لقب كرة الطائرة لفريق الأبطال الذي تألق على مدار المنافسات وحل وصيفاً فريق الصدارة.

وحصل محمد المرزوقي على كأس بطل السوبر للياقة البدنية بعد أن تفوق على الجميع في منافسات خمس مسابقات هي الجري والتجديف وضغط الذراعين وقوة البطن وشد الحبل، فيما حلقت عائشة محمد الظهوري بلقب جري السيدات، وحلق الدكتور خالد العبري بكأس شد الحيل بعد التحليق بالصدارة.