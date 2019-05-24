مارفيك يعلن قائمة الأبيض خلال ساعات

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعلن الهولندي فان مارفيك أول قائمة للأبيض بعد توليه مهمة المدير الفني لمنتخبنا الوطني، خلال الساعات المقبلة، وتضم 26 لاعباً من العناصر المتميزة التي برزت في منافسات دوري الخليج العربي خلال الفترة الماضية.

وذلك من أجل المشاركة في أول معسكر إعداد خارجي من المتوقع أن يقام في النمسا خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، استعداداً لانطلاقة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستسحب قرعتها في شهر يوليو المقبل.

وستضم القائمة عدداً من العناصر الشابة التي تألقت في الموسم الحالي، من أمثال خلفان مبارك وسيف راشد وخليفة الحمادي وشاهين عبد الرحمن، وبندر الأحبابي إضافة إلى المخضرمين أحمد خليل وعلي مبخوت وإسماعيل الحمادي، وستخلو من لاعبي الوحدة بعد تأهل الفرق إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

إضافة إلى اللاعبين المصابين والذين أجريت لهم عمليات جراحية خلال الأيام الماضية، وكذلك علي سالمين لاعب الوصل لتواجده في الخدمة الوطنية، وبعض العناصر التي هبط مستواها في الآونة الأخيرة.

إعداد بدني

ويهدف مارفيك إلى التعرف على اللاعبين عن قرب وكذلك التعرف على مستوياتهم خلال التجميع المقبل، والذي سيتم التركيز خلاله على إعداد وتأهيل اللاعبين بدنياً ومعنوياً لخوض غمار منافسات المرحلة المقبلة، ولن تكون هناك أية مباريات ودية خلال المعسكر الأول للأبيض، وسينضم اللاعبون إلى أنديتهم فور انتهاء المعسكر لمواصلة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.

وسيتم مراعاة عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيخوضون إعداداً مماثلاً استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الموسم المقبل.

وكان عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية قد عقد لقاءً مع المدرب مارفيك من أجل التعرف على متطلبات منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة من دعم للجهاز الفني، والاتفاق على باقي معسكرات المنتخب خلال الفترة المقبلة،.

حيث من المقرر أن يقيم معسكراً آخر خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين، والتي ستتخللها خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات المونديال يومي 5 و10 سبتمبر 2019، والتي سيتم تحديدهما بعد إجراء مراسم القرعة.

ضغوط كبيرة

وأمام القرار الذي اتخذه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» أن بطولة كأس العالم 2022 ستقام بمشاركة 32 منتخباً، بعد محاولات لزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً ولكنها باءت بالفشل للعديد من الأسباب، زادت الضغوط على منتخبنا الوطني .

حيث أصبح لآسيا مقعدان ونصف المقعد خلاف مقعد الدولة المستضيفة، يتنافس عليها 5 منتخبات هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والصين، وهي أبرز المنتخبات الآسيوية، مما يتطلب إعداداً خاصاً وجاهزية عالية لمنتخبنا الوطني خلال التصفيات المقبلة.

متابعة الدوري

ويحرص مارفيك المتواجد في البلاد حالياً على متابعة مباريات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي والاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين الواقع عليهم الاختيار للانضمام للقائمة، حيث سيقوم بحضور مباراة الإمارات مع الشارقة المقرر إقامتها في رأس الخيمة السبت المقبل، وكذلك مباراة النصر والجزيرة التي ستقام على استاد آل مكتوم، وسيتوزع باقي مساعدي المدرب على المباريات التي ستقام في الجولة الأخيرة للدوري.

وكان مدرب المنتخب شهد مباراتي العين مع استقلال طهران ومباراة الوصل مع الزوراء العراقي، وتابع تلفزيونياً مباراة الوحدة مع الاتحاد السعودي، في دوري أبطال آسيا، في إطار مساعيه للتعرف على اللاعبين قبل إعلان القائمة.