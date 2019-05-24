منافسات ساخنة في نهائية الفرسان الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفل منتجع الفرسان الرياضي الدولي على هامش بطولته الرمضانية الأولى بفوز نادي مانشستر سيتي بالألقاب المحلية الثلاثة لموسم 2018-2019 ليصبح أول ناد إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في موسم واحد.

ورفع خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك النادي، بمناسبة هذا الفوز متمنياً مزيداً من الإنجازات والتقدم لهذا النادي العريق.

وشهدت بطولة الفرسان الرمضانية الأولى منافسات ساخنة ضمن التنافس على اللقب في بطولتي سباق السيارات (الكارتينج) والرماية، فيما أبدى مشاركون ومشجعون إعجابهم بمستوى تنظيم البطولة التي شهدت إقبالاً منقطع النظير من كلا الجنسين ومن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسفرت نتائج منافسات الكارتينج لفئة الكبار التي كانت مختلطة من رجال ونساء عن تأهل 20 متنافساً من ضمنهم المتنافسة حمدة القبيسي، أما ضمن منافسات الكارتينج لفئة الصغار تحت سن 12 عاماً فقد تأهل 7 متنافسين إلى الجولة النهائية.

أما فيما يتعلق بمنافسات الرماية فقد تأهل في منافسات الرماية بالسكتون 22 متنافساً من الرجال و7 من النساء وتأهل ضمن منافسات الرماية بمسدس 9 ملم 22 من الرجال و17 من النساء. وقال عبد الله المرزوقي مدير البطولة: «سادت أجواء إيجابية وروح رياضية عالية طيلة فترة المنافسات والجولات سواء في بطولة الرماية أو في بطولة سباق السيارات (الكارتينج)».

يشار إلى أن إجمالي عدد المشاركين في مختلف منافسات البطولة بلغ نحو 100 متنافس من مختلف الفئات، إذ تبلغ قيمة الجوائز المالية فيها أكثر من 350 ألف درهم.