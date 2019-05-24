المزروعي: نعمل على تطوير الظفرة والتعاقد مع ثنائي أجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة عن رغبة ناديه في التعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال فترة التعاقدات الشتوية لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، مؤكداً العمل على تطوير النادي وتقدمه وتحقيق ما يرضي الطموحات حتى يحقق نتائج أفضل من التي حققها هذا الموسم.

مواصلة

وأشار المزروعي إلى مواصلة الثنائي، المدافع المغربي أمين عطوشي الذي يمتد عقده مع النادي لموسمين مقبلين، والبرازيلي دييغو ريجناتو الذي أكمل موسمه الأول وتبقى له الموسم المقبل حسب العقد، وأبان رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أنهم يعملون حالياً على مفاوضات الأجانب للتعاقد مع لاعبين في خانة دوس سانتوس الذي انتهت فترة إعارته، ونيكولاس ميليسي الذي سيتم إطلاق سراحه إلى أحد الأندية المحلية أو الخارجية التي طلبت التعاقد معه، ذاكراً أن النادي سيطلق سراحه بعد دراسة العروض المقدمة له.

مشاركة

وأكد صالح بن جذلان المزروعي أن النادي رصد 3 لاعبين صغار السن شاركوا في بطولة حمدان بن زايد التي اختتمت أخيراً، وأضاف: كانت هنالك لجنة فنية ترصد المواهب واختارت 3 لاعبين أجانب تميزوا خلال البطولة للتعاقد معهم في فئة المقيمين، لكن القرار الأخير عند الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب رازوفيتش بعد أن يقف على مستوى الثلاثي ثم يختار من يرغب في التعاقد معه.

3 سنوات

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة إن ناديه أنجز خطوة ناجحة بالتعاقد مع مدافع النصر مسعود سليمان لمدة 3 سنوات والذي يمثل إضافة للفريق، بجانب المحافظة على خدمات اللاعب راشد مهير الكتبي رسمياً الذي شارك مع الفريق هذا الموسم معاراً من العين، مبيناً أن مهير أكمل فترة تعاقده مع الزعيم ونجح النادي في إبرام عقد معه.