الخديم : دبا سيقاتل حتى آخر دقيقة من أجل البقاء مع الكبار

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أكد محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة بأن لقاء السبت أمام بني ياس ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي بمثابة الفرصة الأخيرة للنواخذة لتأكيد الجدارة " بالبقاء في المسابقة رغم أنه يتخلف بفارق نقطتين عن فريقي الفجيرة والإمارات، وقال إن الفريق سيظل محافظاً على حظوظه حتى آخر دقيقة من مسابقة دوري المحترفين وذلك في أعقاب العمل الكبير في الفترة الماضية والذي كان سبباً في وصولهم إلى هذا المعدل من النقاط مع وصول المنافسة من خط النهاية ، وأوضح الخديم خلال المؤتمر التقديمي لمواجهة السماوي أهمية التركيز العالي واللعب من دون أي ضغوطات لافتاً الى أن الإرادة القوية للاعبين والإصرار من أهم الأسلحة لتجاوز هذه المرحلة معرباً عن امله في ان تخدمهم بقية المباريات التي تلعب في ذات التوقيت واكمل المدرب قائلاً : اللاعبون في درجة جيدة من الجاهزية لتأكيد حضورهم القوي أمام بني ياس صاحب الأداء المتطور في الدوري وإظهار ردة الفعل الإيجابية التي تقودنا إلى الواقع الذي يلبي توقعاتنا وندرك جيدا ضرورة العمل لتحقيق الفوز وانتظار النتائج المرتبطة بفريقي الإمارات والفجيرة وكرة القدم لا تعرف المستحيل، وأشار الخديم إلى أجواء التفاؤل الموجودة في النادي بإمكانية مواجهة الواقع الصعب في الدوري وتخطي جميع الاحتمالات الخاصة باللقاء المرتقب والمصيري امام السماوي .

بدوره أكد اللاعب أحمد إبراهيم على أهمية المباراة ولابد من الأداء القوي وبالواقعية التي تساعدهم على الخروج بالنتيجة الجيدة أمام بني ياس، وتابع بأن اللاعبين يدركون جيداً طبيعة وأهمية المواجهة التي تنتظرهم أمام فريق بني ياس للدفاع عن حظوظهم في البقاء في دوري الخليج العربي، وقال ان زملاءه اللاعبين سيضاعفون جهدهم خلال المباراة للحصول على النتيجة الإيجابية بعيداً عن نتائج مباريات الفرق الأخرى.