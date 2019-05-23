العبيدي : مواجهة شباب الأهلي مصيرية وحاسمة وفرصة أخيرة للبقاء

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

وصف نور الدين العبيدي مساعد مدرب الفجيرة مباراة السبت المقبل أمام شباب الأهلي بالمصيرية والحاسمة لفريقه، مشيراً الى أن هذه المواجهة تتطلب حضوراً ذهنياً للاعبين، لافتاً الى أن الفجيرة لا يستحق المركز الحالي الذي يتواجد فيه وعلى اللاعبين الحذر والتركيز طوال ال90 دقيقة، معرباً عن امله في أن تسود الروح الرياضية أجواء المباريات الثلاثة التي تتعلق بالهبوط .

وفيما يتعلق بتصريحات مدير فريق الإمارات حول تخوفه من خوض شباب الأهلي للمباراة بالفريق الرديف قال العبيدي إن هذه التصريحات تندرج تحت خانة الحرب النفسية التي تسبق المباريات لكننا بالتأكيد سنكون على أهبة الاستعداد لمباراة السبت والتي لن تكون سهلة على الإطلاق للفجيرة لافتاً الى أن فريقه وحتى لو قدر له تحقيق الفوز لن يكون مصيره بيده وسننتظر مباراة الامارات والشارقة خصوصاً وأن الامارات يتفوق علينا بالمواجهات المباشرة.

وفيما يتعلق بغيابات الفجيرة أكد مساعد العبيدي ان الفريق سيغيب عنه كل من خالد عبد الله للإصابة الى جانب اللاعب مهند خميس لتلقيه الإنذار الثالث أمام النصر في الجولة الماضية والتي خسرناها بطريقة غريبة بعد أن سيطرنا على شوط المباراة الأول وأضعنا عددا من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم النتيجة لمصلحة الذئاب.

وأشار العبيدي الى ان تحضيرات الذئاب كانت عادية وركزنا فيها على الناحية الذهنية والنفسية منوهاً الى أن مباراة السبت تعتبر من اصعب المواجهات التي تمر على الفريق ونحن على يقين بأن كرة القدم تعطي من يعطيها ولذلك سيقوم اللاعبون بأداء دورهم على اكمل وجه، معرباً عن امله في تواجد جماهير الفريق بملعب شباب الأهلي في دبي .