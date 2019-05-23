اروابارينا: تلقيت عرضين للتدريب بعد الفوز بلقبين مع شباب الاهلي

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

كشف الأرجنتيني ‏رودولفو ‎اروابارينا مدرب شباب الاهلي، عن تلقيه عرضين للتدريب عقب قيادته لشباب الأهلي للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، موضحا أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأن هناك شرطاً جزائيأً ثلاثة شهور من الراتب.

وأشار إلى أنه سيقضي إجازته السنوية في اسبانيا، والتي يسافر إليها وعائلته يوم 28 مايو الجاري، والى انه لا يعلم شيئا عن تفاصيل المعسكر الخارجي للإعداد للموسم الجديد.

فيما أعلن جاهزية شباب الأهلي للقاء ضيفه الفجيرة بعد غد السبت، في الجولة السادسة والعشرين من دوري الخليج العربي، وان هدف فريقه إنهاء الموسم بالفوز بالجولة الأخيرة.

وعن الأصوات المطالبة لشباب الأهلي بخوض لقاء الفجيرة بالتشكيلة الأساسية لتحقيق مبدأ العدالة في الصراع على الهروب من الهبوط، أكد المدرب ان من حقه اختيار التشكيلة المناسبة للمباراة، وان هدفه تحقيق الفوز، مع الإشارة إلى صعوبة المواجهة، في ظل رغبة الفجيرة بالفوز للبقاء في دوري المحترفين حال تعثر فريق الامارات.