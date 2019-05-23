"الصقور" بلا كايو أمام الشارقة

المصدر: دبي-علي شدهان

يخوض فريق الامارات الاول لكرة القدم، مباراته الحاسمة امام ضيفه الشارقة السبت المقبل ضمن الجولة 26 الختامية لدوري الخليج العربي بدون خدمات محترفه البرازيلي فيليب كايو، وذلك بداعي تراكم الإنذارات، بالتوازي مع اكتمال جاهزية علي صقر واحمد الشاجي حارسي مرمى (الصقور) بعد تعافيهما من الإصابة، وخوضهما التدريبات الاساسية مع زملائهم لاعبي فريق الامارات استعدادا لاهم مباراة في مسيرة الصقور خلال الموسم الجاري.

وتكتسب مباراة السبت أهمية فائقة لفريق الامارات تحديدا لارتباط نتيجتها بمصير (الصقور)، ومدى بقائه موسما آخر مع كبار المحترفين، في ظل منافسة حامية مع نظيريه، الفجيرة ودبا الفجيرة.



ويتوقف بقاء (الصقور) في دوري الخليج العربي على فوزه على الشارقة دون النظر الى نتيجة مباراتي الفجيرة ودبا الفجيرة، فيما يفرض تعادل فريق الامارات مع الشارقة ظهور حسابات اخرى كلها ترتبط بمباراتي الفجيرة ودبا الفجيرة