رم: لم أتوقع الفوز بجائزة أفضل لاعب

قال الكوري الجنوبي شانغ وو رم لاعب الوحدة إنه لم يتوقع الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السعودي، مؤكداً أن الفريق بأكمله قدم أداءً جيداً استحق عليه نتيجة التعادل وكان قريباً من الفوز لولا عدم استغلال الفرص خاصة في شوط المباراة الأول.

وأضاف أن اللاعبين قاتلوا من أجل بعضهم البعض خلال المباراة مما ساعد الفريق على تحقيق هدفه بالحفاظ على الصدارة، مشيراً إلى أنه يطمح دائماً لتنفيذ المطلوب منه وأنه خلال الـ 3 مواسم التي قضاها مع الوحدة سعى في المقام الأول للعب من أجل الفريق على تحقيق البطولات، معرباً عن أمله في أن يواصل العنابي ظهوره القوي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم ويتمكن من الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية.