تين كات: حان وقت الرحيل

المصدر: جدة - محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بنادي الوحدة، رحيله عن العنابي، وأن مباراة العين يوم الأحد المقبل، في ختام دوري الخليج العربي، الأخيرة له مع الفريق، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب تعادل الوحدة مع الاتحاد السعودي إيجابياً، بهدف لكل منهما، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، أول من أمس.

وأشار تين كات إلى أنه تلقى عروضاً عدة، سواء من أندية محلية أو خارجية من أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا، ولكن هذه العروض ليست السبب في رغبته في عدم الاستمرار مع الوحدة، وإنما لرغبته في العودة إلى بلاده، والتفرغ لعائلته.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: «حان وقت الرحيل والمغادرة، لأنني أريد قضاء الوقت مع عائلتي».

وأضاف: «لا أريد القول إنه اعتزال لكرة القدم، لأنني فعلت هذا الأمر، ولكني شعرت بالملل، وعدت وتوليت مهمة تدريب الوحدة، ولذلك لا يمكنني القول إنه اعتزال نهائي».

محاولات

وتابع: «الوحدة بالفعل حاول إقناعي بالبقاء، ولكن قرار الرحيل نهائي، وليس السبب في ذلك العروض التي تلقيتها».

وقدم الوحدة واحدة من أفضل مشاركاته في دوري أبطال آسيا حتى الآن، معادلاً عدد النقاط والانتصارات التي كان قد حققها في نسخة 2007، التي وصل فيها إلى نصف النهائي، بعدما حصد 13 نقطة، وهو الفريق الوحيد بجانب الهلال السعودي، اللذان تمكنا من حصد هذا العدد من النقاط في مرحلة المجموعات، كما برز الفريق كأقوى هجوم في دور المجموعات على الإطلاق، بتسجيله 14 هدفاً. وأعرب تين كات عن فخره بالسنوات التي قضاها في العمل في الإمارات، وقال: «عملت في أبوظبي أكثر من 3 سنوات، وأفخر بهذا العمل الرائع، وقضائي وقتاً ممتعاً، ولذلك من الصعب أن أنسى الإمارات».

فخر واعتزاز

وعن المباراة وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، في واحدة من أفضل مشاركات الفريق في البطولة الآسيوية منذ سنوات طويلة، أعرب عن فخره باللاعبين، وهنأ الفريق على صدارة المجموعة التي استحقها، وأنه حرص على العودة بنتيجة إيجابية، وعدم الخسارة.

من جهته، أبدى التشيلي خوسيه سييرا مدرب الاتحاد السعودي، رضاه عن أداء فريقه، رغم التعادل على ملعبه وبين جماهيره، مؤكداً أن الفريق أنجز مهمته، وحقق هدفه، رغم أنه كان يسعى إلى انتزاع الصدارة، وإنهاء الموسم بفوز.

وقال: «تحكمنا في مجريات اللقاء، ولاحت لنا فرصة التقدم، وخطف الفوز أكثر من مرة، ولكني في النهاية سعيد بالتأهل، خاصة أننا حققنا أهدافنا الأساسية بالبقاء في الدوري السعودي، والتأهل للدور الثاني في الآسيوية، لا سيما أن الفريق كان على المحك، ومر بوضع خطير».

وفي تعليقه على ما تردد عن مفاوضات الاتحاد للتعاقد مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة، أوضح: «لا أعلم شيئاً، أو لدي أدنى فكرة عن رغبة النادي في ضم علي مبخوت، مثل هذه الأمور يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولو صدقنا كل شيء، لربما تعاقدنا مع 500 لاعب».