ريجيكامب: الوصل عاش موسماً صعباً

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أنه ليس من السهل الخسارة 1-5 من الضيف الزوراء العراقي، أول من أمس، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وقال: «الخسارة لا أحبها بكل تأكيد، ولم أحب أيضاً طريقتنا في اللعب، بعدما استقبلنا أول هدف، وفقدنا كذلك لاعبين عدة هم مفاتيح اللعب للوصل، لذا لن أستطيع الأدلاء بتصريح مطول، وسأكتفي بالحديث مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس».

وودع فريق الوصل دوري أبطال آسيا بهزيمة ثقيلة من ضيفه الزوراء العراقي 1-5، جامعاً 3 نقاط فقط، وضعته في المركز الرابع والأخير حصيلة فوز وحيد على النصر السعودي في لقاء الذهاب بهدف نظيف، بينما خسر في خمس جولات، من: «الزوراء العراقي 0-5، و1-5، وذوب آهن 1-3، و0-2، والنصر السعودي 1-3». وتأهل ذوب آهن أصفهان الإيراني والنصر السعودي عن المجموعة الأولى.

الموسم صعب

أضاف ريجيكامب: «كان الموسم صعباً علينا، وعلينا أن نحلل هذه الأمور الآن، حتى نكون أفضل في الموسم المقبل، وقبلها علينا التركيز على مباراتنا الأخيرة هذا الموسم أمام ضيفنا اتحاد كلباء، والتي ستكون في الجولة الختامية لدوري الخليج العربي». وأوضح: «أسعى لتكوين عائلة واحدة، وبلا شك فإن الخسارة لا تؤثر على المدرب فحسب لكن تؤثر على الفريق ككل».

صورة جميلة

من جانبه، أكد حكيم شاكر مدرب الزوراء العراقي، أن فريقه تمكن من السيطرة على المباراة، رغم تأخره في الدقيقة 5 من بداية اللقاء، وقال: «قدمنا صورة جميلة مع الأشقاء في الوصل، ومع وجود لاعبين مميزين، كان من الممكن أن نتأهل لولا الذي حدث في لقائنا والنصر السعودي، حيث خسرنا المباراة بفعل فاعل، ليتأهل النصر على حساب الزوراء».

وأضاف: «منذ 22 عاماً، والكرة العراقية غائبة عن البطولة الآسيوية، والتي تشارك فيها خيرة الأندية واللاعبين المحليين، والأجمل أننا حققنا جملة من المكاسب من المشاركة في البطولة القارية، أبرزها اللاعبون الشباب الذين تبادلوا الاحتكاك والخبرات مع فريق أخرى، ونأمل في أن ينعكس الأداء الذي قدمناه في دوري أبطال آسيا إيجاباً على سمعة الكرة العراقية، وأن يكون له المردود القوي على مشاركتنا في بطولتي دوري وكأس العراق».

وأضاف: «البعض طالب باعتذار الزوراء عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية للظروف التي تمر بها الكرة العراقية، لكننا نجحنا في الحصول على 8 نقاط، وحققنا جملة من المكاسب، واكتسبنا خبرة أنه علينا التعامل مع ظروف المباراة، ومع التحكيم الذي حرمنا التأهل».

أهم المكاسب

قال حكيم شاكر مدرب الزوراء العراقي: «نأمل في أن تفتح المشاركة الآسيوية الباب أمام تسويق اللاعبين العراقيين بعد المستويات الطيبة، التي قدموها، وسبق أن قلت لهم: إن المباراة الأخيرة ينبغي أن تكون خير تسويق للاعبين العراقيين فهم يستحقون الاحتراف».