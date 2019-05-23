الفجيرة ودبا يتأهبان ليوم الحسم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي، والتي تقام بعد غدٍ، وداع أحد أندية إمارة الفجيرة، أو الاثنين معاً، لأضواء دوري الخليج العربي، حيث يتعين على كل من الفجيرة وجاره دبا، تحقيق الفوز خلال مباراتيهما أمام شباب الأهلي وبني ياس على التوالي، ومن ثم انتظار نتيجة مباراة الإمارات والشارقة في ذات التوقيت، لمعرفة الفريق الباقي مع الكبار، والفريقين المودعين.

تدريبات

وشهدت تدريبات الفريقين الأخيرة، حالة استنفار قصوى، فضلاً عن إغلاق كل فريق لتدريباته، لكي يقوم اللاعبون بتطبيق خطط لعب الجهاز الفني على أكمل وجه، ومعروف أن فرص البقاء تتمثل في فوز الإمارات على الشارقة، والذي يضمن له البقاء دون النظر لنتائج مباراتي ثنائي الفجيرة، أما تعادل أو خسارة الإمارات، فينصب في مصلحة الفجيرة، الذي يتعين على لاعبيه حين إذن تحقيق الفوز على شباب الأهلي، ولو حدث التعادل مع تعادل الإمارات، وفوز دبا على بني ياس، يضمن الصقور البقاء، وذلك بالتفوق في المواجهات المباشرة على ثنائي إمارة الفجيرة.

تأهل

وسيكون تأهل النواخذة في حالة واحدة، هي تحقيق الفوز على السماوي، وانتظار الهدية من رأس الخيمة ودبي، بخسارة الفريقين المنافسين على البقاء، وهى معادلات كلها صعبة، ويبدو أن جماهير الفرق الثلاثة ستكون على أعصابها أمسية السبت المقبل، بدءاً من العاشرة مساء وهو التوقيت المحدد لبدء مباريات الهبوط الثلاث، التي تقام بملاعب الإمارات وشباب الأهلي والفجيرة، ولا بد من فريق وحيد باقٍ مع الكبار، وآخران سيودعان عالم الاحتراف، وكل هذه التأويلات والتوقعات، ستكون مؤجلة إلى حين إطلاق حكام الجولات الثلاث صافراتهم، معلنين نهاية مسلسل الهبوط والبقاء، والذي شد الانتباه، واستمر لآخر جولة من مسابقة دوري الخليج العربي.