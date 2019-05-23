اتحاد الكرة يجتمع بالمديرين الفنيين للأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عُقد في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، أول من أمس، الاجتماع الفني الأول بين الإدارة الفنية باتحاد الكرة والمديرين الفنيين بقطاع المراحل السنية للأندية، بحضور عبيد مبارك الشامسي، وميشيل سابلون المدير الفني، وراشد عامر مدير مراكز التدريب، وعبدالله حسن مدير التدريب، وكريم طيارة محلل فني.

واستعرض الاجتماع رؤية وفلسفة الاتحاد الخاصة بالعمل مع الأندية، ومناقشة تطوير العمل الفني المرتبط بقطاع المراحل السنية.

وقدم ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة الخطوط العريضة لرؤية الاتحاد، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية هي توضيح فكرة منهجية العمل في تطوير قطاع الناشئين، ودور الأندية في كيفية تطوير العمل الفني مع اللاعبين، ووضع أنسب طريقة لعب للمراحل السنية في الدولة، ومبادئ وضع العمل الفني لتطوير القطاع حسب مراحل الفئات العمرية المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع الأولويات الفنية للرؤية التي تتضمن أيضاً أربعة محاور مهمة هي، تعليم وتطوير المدربين حسب نطاق التدريب طبقاً لمعايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة.

وقدم المديرون الفنيون للأندية مجموعة من المقترحات التي يرون أنها ستساعد في تطوير العمل الفني بقطاع المراحل السنية خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في زيادة عدد المباريات في المسابقات، وتقليص فترة التوقف قبل الامتحانات المدرسية، بالإضافة للمشاركة بفريقين (أ، ب) بالنسبة لمسابقات المراحل الدنيا، والاتفاق على نظام مسابقتي تحت 12 و13 سنة في اللعب (7 لاعبين حراس) على أن يقوم اتحاد الكرة بإيجاد آلية لنظام المسابقتين.