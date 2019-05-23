البدواوي: 70 % من اللاعبين باقون في حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، أن 70% من اللاعبين الحاليين سيبقون مع الفريق من بينهم 6 لاعبين تم تجديد عقودهم وهم لاحج صالح وماهر جاسم ومحمد جمال ويوسف شاه وخالد علي مطر ومحمد طالب، بناءً على توصية المدرب وليد عبيد، إلى جانب استمرار الحارس عبيد الثاني الذي يعتبر عقده سارياً حتى نهاية الموسم المقبل، مشيراً إلى أن موقف اللاعبين الآخرين سيحسم قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف البدواوي لـ «البيان الرياضي»، إن التقرير النهائي سيعتمد في الأيام المقبلة من قبل المدرب اليوناني كريستوس كونتس الذي عاد إلى بلده أخيراً لمدة أيام قليلة، كما تم عرض مجموعة من الأسماء للاعبين مواطنين على المدرب، مشيراً إلى أن معسكر الإعداد الخارجي سيكون في أوروبا لمدة 21 يوماً، وقد ينطلق في 19 يوليو المقبل حتى 9 أغسطس.

دراسة

وكشف المدير التنفيذي لنادي حتا، أن عملية اختيار المدرب جاءت بعناية ودراسة منذ أشهر قبل التأهل والصعود إلى دوري الخليج العربي، إلى جانب أسماء أخرى مطروحة، مبيناً أن وليد عبيد هو مساعد المدرب الأول ولن يكون دوره ثانوياً، خاصة أنه أحد أبناء النادي. وعن ملف المحترفين الأجانب، ذكر البدواوي أن اللجنة الفنية تدرس جميع الأسماء المطروحة، مؤكداً أن نادي حتا يرفض سياسة «التكديس» للاعبين المواطنين وجميع التعاقدات ستتم وفق الحاجة.

ظهور مميز

وأشاد البدواوي بالظهور المميز للعديد من الوجوه الواعدة القادمة من فريق الرديف في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الموسم المنقضي شهد تصعيد 3 لاعبين من الفريق الرديف، وسيضاف إليهم 3 لاعبين جدد في الموسم المقبل، مما يعزز من قوة الفريق.