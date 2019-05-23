المنصوري: «سباعيات مكتوم بن راشد» الأقوى فنياً

المصدر: دبي - فايز بجبوج

أكد العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية، أن فتح الباب في النسخة التاسعة الحالية من البطولة الرمضانية، أمام المواهب من اللاعبين الذين تنطبق عليهم الفئات الأربع من أبناء المواطنات وحملة المراسيم وأبناء الجاليات المقيمين ومواليد الدولة، انعكس إيجابياً في حصول النسخة الحالية المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي حتى 21 من الشهر الفضيل، سمة الأقوى فنياً بتاريخ البطولة.

وأشار المنصوري إلى أن تعليمات القائد العام في شرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، المتعلقة في دعم جميع الأنشطة المجتمعية، وفتح المجال أمام المنشآت التابعة للشرطة في سبيل خدمة إسعاد المجتمع، وراء الجهود المبذولة في سبيل توفير كافة متطلبات النجاح في سباعيات مكتوم بن راشد الكروية، التي احتفلت منذ الخامس من الشهر الفضيل، بانطلاق نسختها التاسعة على التوالي، وشهدت مشاركة 19 فريقاً.

وأوضح المنصوري، أن: «سباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية، تعد إحدى أهم الفعاليات الرياضية الرمضانية على مستوى الدولة، ما يجعل الأجهزة الشرطية العاملة في البطولة، وضمن الاقتداء بتوجيهات القائد العام في شرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، بذل جهود مضاعفة، وعلى مدار الساعة، في سبيل توفير سبل ومتطلبات النجاح». وأضاف: «تتزامن البطولة في كل عام، مع فتح باب نادي ضباط شرطة دبي، أمام جميع شرائح المجتمع، بهدف تشجيع الجميع على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة».

نجاح

وأوضح المنصوري، أن تقديم كافة التسهيلات والبنى اللوجستية في مباني شرطة دبي كافة، تتماشى مع الاستراتيجية العريضة لإدارة إسعاد المجتمع في شرطة دبي، برئاسة العميد خالد علي شهيل، واعتماد الرياضة كأسلوب حضاري للتنافس الشريف، فضلاً عن إيجاد الفرص المناسبة للمواهب كافة في صقل موهبتها، الأمر الذي يعود بصورة عامة على تحقيق أهداف عدة، أولها تحقيق مفهوم الصحة والسلامة العامة، وثانيها القدرة على توفير فرص النجاح لكافة شرائح المجتمع نحو تطوير مستواهم الرياضي والبدني، وآخرها استثمار هذه الفعاليات والبطولة، كرافد أساسي لتطوير الرياضة الإماراتية.