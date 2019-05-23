«بينونة» يتوج بلقب بطولة حمدان بن زايد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توج سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فريق «بينونة»، بلقب النسخة الأولى من بطولة حمدان بن زايد الرمضانية لكرة القدم –الظفرة 2019، بعد فوزه على بو حصا بركلات الترجيح 4-2، والتي لجأ إليها الفريقان في أعقاب تعادلهما الإيجابي 1-1 خلال الزمن الرسمي للقاء، الذي أقيم على ملعب استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد مساء أمس الأول.

كما كرم الرميثي الفريق الفائز باللقب، بالميداليات الذهبية، وجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، وكذلك تتويج بو حصا بالميداليات الفضية، وجائزة مالية بقيمة 70 ألف درهم.