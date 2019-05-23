سعيد بن طحنون يشهد انطلاق «خماسيات التسامح»

المصدر: العين- البيان الرياضي

شهد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، انطلاق خماسيات كرة القدم مساء أول من أمس، ضمن بطولة التسامح الرياضية التي تقام برعايته بالصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وصافح راعي البطولة طرفي مباراة الافتتاح بحضور أحمد آل سويدين رئيس اللجنة العليا المنظمة وعلي مسري مدير البطولة، ومحمد شامسي النعيمي رئيس لجنة كرة القدم.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز عريض لشركة الريس للمقاولات على الاتحاد بنتيجة 5/‏1 بعد مباراة مثيرة، سجل خماسية الريس للمقاولات رفعت مصطفى وباسم عبد المجيد وعبد الجليل عبد البديع وأحمد شوقي هدفين، فيما أحرز فهد مسعود هدف الاتحاد الوحيد.

وفي المباراة الثانية استحق فريق الجمعية الأردنية الفوز بعد أن أمطر شباك مرمى شباب العين بخماسية نظيفة بعد فرض سيطرته على المباراة، وسجل الأهداف عبد الغني البدع هدفين، وأحمد أيمن هدفين ومحمد عيسي، وفي مباراة السهرة الأخيرة نجح فريق فندق سيتي سيزن في التفوق على التعاون بنتيجة 5/‏2 في مباراة شهدت تكافؤاً بين الطرفين في فترات عديدة، وأحرز الخماسية هلال الجابري وحمودة قاسم وخليفة الشامسي ومحمود قسيم وخالد علي، فيما سجل ثنائية التعاون سعيد عمر العامري ويوسف عصري، وأدار المباريات الثلاث الحكام عيسى عبد المجيد وأحمد مصبح وعلي شملان.

وتقام اليوم ثلاث مباريات حيث يلتقي فريقا شرطة العين وأياكس في ضربة البداية، فيما يقابل شباب العين الجالية المغربية في المباراة الثانية، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية بين شركة الريس للمقاولات وفندق سيتي سيزن.