«الصقور» لا يطلب «فزعة» البطل

المصدر: دبي-علي شدهان

رغم حراجة موقفه، وصعوبة وضعه، وحساسية مصيره، إلا أن غالبية المعطيات تشير إلى أن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، لا يطلب «فزعة» أو نجدة أو عوناً أو مساعدة ما من نظيره الشارقة في مباراة الفريقين الحاسمة السبت المقبل، على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، ضمن الجولة 26 الختامية لدوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يتوقف عليها مصير «الصقور» في البقاء من عدمه مع المحترفين، فيما تمثل للشارقة مناسبة للاحتفال بدرع البطولة.

وفي هذا السياق، شدد علي بودنوس مستشار كرة القدم في نادي الإمارات، على أن ناديه لا يطلب، ولن يحرج الشارقة، بأن يكون ضيفاً خفيفاً على «الصقور» في مباراة السبت، مشدداً على أن فريقه سوف يلعب من أجل الفوز، لضمان بقائه مع المحترفين.

ورفض بودنوس أن يكون وضع «الصقور» الحالي معياراً لتقييم العمل في ناديه، خصوصاً في مجال كرة القدم، مشدداً على أن فريقه تأثر سلبياً بطبيعة التعاقدات مع الأجانب والمواطنين، وعدم خوض الكثير من المباريات بدون خدمات الأجانب، إضافة إلى سلسلة الغيابات المؤثرة، لافتاً إلى أن طبيعة تعاقدات ناديه، ارتبطت، وبصورة وثيقة، بالجانب المالي.

وناشد بودنوس شباب الأهلي وبني ياس، بضرورة اللعب بحيادية، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الفجيرة ودبا الفجيرة، وتجنب اللعب بالصف الثاني، لارتباط نتيجة مباراتيهما بمصير الصقور، معترفاً بوجود ضغوط معنوية على فريقه، نتيجة ضغط وضعه بالدوري، داعياً جماهير الصقور إلى الحضور في مباراة الشارقة، ودعم فريقها بقوة في مباراة حساسة جداً.