حاكم الشارقة يستقبل أصحاب الإنجازات الاثنين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

صرح اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله،

سيستقبل أبناءه الرياضيين أصحاب الإنجازات في نادي الشارقة الرياضي، وهم الفريق الأول لكرة القدم أبطال دوري الخليج العربي، وفريق رجال كرة اليد أبطال رباعية الموسم المحلية وبرونزية بطولة آسيا للأندية، وكذلك فريق رجال كرة السلة أبطال كأس الخليج للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فريق رجال الكاراتيه والتايكواندو أبطال الدوري العام، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 مايو 2019.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عن سعادته بالاستقبال الذي يعد بمثابة العيد السنوي للرياضيين، وقال: «لقاء صاحب السمو يثلج صدورنا، وسيكون حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات لرفع راية الوطن والنادي».

وأكد الشامسي أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه للرياضة والرياضيين ساهمت في هذا التفوق الكبير للنادي، وأن رؤية سموه تعتبر نبراساً يهتدى به في تحقيق الطفرة الرياضية بإمارة الشارقة.

كما توجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وإلى القلب الكبير، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على رعايتهم ودعمهم المتواصل لنادي الشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد الشامسي بأعضاء مجلس إدارة النادي، وبجميع الإدارات وكل أركان المنظومة الإدارية والفنية، وبدورهم فيما تحقق من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال الموسمين الماضيين.