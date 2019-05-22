حمدان بن محمد يكرّم مجموعة "لاند مارك" الفائزة بجائزة البصمة الرياضية

المصدر: البيان الالكتروني

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مجموعة "لاند مارك" الفائزة بالنسخة الأولى من جائزة "البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود" التي أطلقها المجلس، ومؤسسة وطني الإمارات في إطار مبادرات دورة "ند الشبا" الرياضية، وضمن فئات جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد".

وسلّم سموه درع الجائزة الى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة "لاند مارك" تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، حيث تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات وهي المسيرة التي بدأت في دبي ووصلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الدعم السنوي من المجموعة لمرضى السكري من خلال المنظمة الدولية وجمعية الإمارات للسكري، إلى جانب إجراء فحوصات وإطلاق حملات توعوية حول أهمية ممارسة الرياضة لمواجهة المرض.

وجاء إطلاق جائزة البصمة الرياضية سيراً على النهج الرياضي والمجتمعي لدورة ند الشبا الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو ولي عهد دبي وتعقد سنويا برعاية سموه، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، كما تم اختيار محور التنافس للفوز بجائزة البصمة الرياضية وهو "مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي" حيث تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي والإنساني في المجال الرياضي.

وتعزز الجائزة جهود الأفراد والمؤسسات مع تقدير مساهماتهم في المجتمع من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي، إذ تهدف الجائزة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات في القطاع لتكون نموذجاً يُحتذى به في العمل والعطاء، ودعم استراتيجية دولة الامارات في ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام.