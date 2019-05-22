الوصل يودّع «الآسيوية» بهزيمة ثقيلة من الزوراء العراقي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

ودّع فريق الوصل دوري أبطال آسيا بهزيمة ثقيلة من ضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 1- 5، في مواجهة الفريقين أمس على ملعب زعبيل بدبي.

ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى للبطولة الآسيوية. بادر الوصل بالتسجيل عن طريق حسن محمد في الدقيقة الـ5، لكن لم يتمكن لاعبوه من الحفاظ على تقدمهم، إذ نجح لاعبو الزوراء في تسجيل ثلاثة أهداف في الحصة الأولى عن طريق علاء عباس (22، و45)، وأحمد فاضل في الدقيقة الـ39، وفي الحصة الثانية زادوا غلتهم بهدفين عن طريق أحمد جلال في الدقيقة الـ50، ومهند كرار في الـ59. وتعد المباراة بمنزلة تحصيل حاصل للفريقين وبلا تأثير في المتأهلين، بعد أن ودّعا البطولة رسمياً من الجولة الماضية، وجمع الوصل 3 نقاط وضعته في المركز الرابع، والأخير.