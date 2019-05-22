الوحدة يتعادل مع الاتحاد السعودي ويحافظ على الصدارة الآسيوية

المصدر: جدة – محمد صادق

حافظ الوحدة على صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا بعد تعادله مع اتحاد جدة السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت مساء أمس على استاد الجوهرة المشعة بجدة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية، وسط حضور جماهيري بلغ 30 ألف متفرج.

ورفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما احتل الاتحاد السعودي المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وكانت نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما إلى دور الستة عشر قبل جولة من نهاية دور المجموعات، إذ حقق العنابي أربعة انتصارات مقابل تعادل وخسارة، فيما جاء تأهل اتحاد جدة بعد فوزه في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

لعب الوحدة المباراة بالصف الثاني بعدما فضل المدير الفني للفريق الهولندي هنيك تين كات إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم الهداف الأرجنتيني سيباستيان تيجالي والقائد إسماعيل مطر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين الذي شهد أفضلية وحداوية وكان الأخطر على المرمى ولكنه لم يستغل الفرص التي لاحت له أمام مرمى المنافس.

وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي رومارينهو في وضع أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الذي سجله في الدقيقة 68، وعادل محمد برغش النتيجة للوحدة سريعاً في الدقيقة 71.

وسيواجه الوحدة النصر السعودي أو ذوب آهن الإيراني من المجموعة الأولى في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.