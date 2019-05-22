الإمارات والسعودية والبحرين يتقدمون بملف مشترك لاستضافة مونديال الشباب 2021

المصدر: البيان الالكتروني

تقدم اتحاد الكرة الإماراتي رسمياً بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية والبحرين، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب لكرة القدم "تحت 20 عامًا" التي ستقام في 2021.

وقررت الاتحادات الثلاثة تقديم الملف رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للدخول في سباق المنافسة على الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم للشباب.

ويأتي تقديم الملف الثلاثي المشترك بين الاتحادات (الامارات والبحرين، السعودية )، لاستضافة كأس العالم للشباب 2021، ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية، إذ تعد فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي؛ لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021.