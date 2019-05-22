الجرمن: انضمام البطائح تعزيز لدوري «الأولى»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد خليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أن انضمام نادي البطائح إلى دوري الدرجة الأولى يعتبر تعزيزاً وإضافة بكل المقاييس، ودعماً للمسابقة التي أصبحت تنال الاهتمام المناسب من الأندية والجماهير والإعلام، وقال ننتظر موافقة أخرى خلال الأيام المقبلة من نادي الجزيرة الحمراء ليرتفع عدد أندية المشاركة في البطولة إلى 12 نادياً، مما يساهم في تحقيق الرؤية التطويرية للمسابقة خلال الفترات المقبلة.

تطور فني

وأشاد رئيس لجنة المسابقات بالتطور الفني والتنظيمي الذي تشهده مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، نتيجة اهتمام إدارة الاتحاد المتزايد بالمسابقة، والاهتمام الإعلامي من مختلف وسائل الإعلام، والنقل التلفزيوني للمباريات، مما ساهم في ارتفاع المستوى الفني خلال المباريات، وحماس اللاعبين وزيادة الحضور الجماهيري، مما جعلها مسابقة جيدة تحظى بالاهتمام من مختلف القطاعات.

دعم الاتحاد

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن الاتحاد قام خلال الفترة الماضية بتوفير دعم مالي لعدد أربعة أندية وهي مصفوف والتعاون ومسافي والعربي، من اجل تسهيل مهمة تلك الأندية في المشاركة بفرقها الأولى في الدوري، ولا يزال الدعم المالي مستمراً رغم كل الصعاب المالية التي يمر بها الاتحاد، سعياً لتوفير الاستقرار الإداري أمام الأندية التي تعاني من شح مواردها، إضافة إلى دعم عدد من الأندية ببعض الأمور اللوجستية، مثل تجديد الإنارة وإعادة زراعة بعض الملاعب، وتوفير عيادات طبية لمن لا تتوافر له مثل تلك العيادات التي يعالج بها لاعبو الأندية، ومثل هذه الأمور تدعم عمل إدارات الأندية وتوفير الاستقرار أمامهم للتفرغ للتطوير والارتقاء بالفرق.

6 تتنافس

وأضاف خليفة الجرمن، إن استقرار الأندية ساهم في الارتقاء بأداء الفرق المشاركة بالدوري، وخلال الموسم الحالي هناك تنافس قوي ظهر بين حوالي 6 فرق على صدارة المسابقة سعيا للتأهل إلى دوري الخليج العربي، ومثل هذا التنافس القوي أثرى المسابقة ومنحها القوة والمتابعة الجيدة، وساهم كذلك في زيادة حماس وعطاء اللاعبين.

قرار موفق

وقال خليفة الجرمن إن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة باستحداث لجنة تنفيذية لدوري الدرجة الأولى، موفق للغاية وسوف يساهم في تعزيز فرص الرقي بهذا الدوري وستعمل اللجنة على توفير كل أدوات وسبل النجاح أمام هذه المسابقة، بداية من التطوير المتواصل للبنية الأساسية لعدد من فرق المسابقة، وتوفير أدوات ووسائل التطور، ولا شك أن وجود لجنة متخصصة سيساهم في زيادة الاهتمام بتلك المسابقة المهمة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استحداث دوري للدرجة الثانية سيعزز من فرص المنافسة وسيزيد من اهتمام الأندية بفرقها.

تطور المنتخبات

واختتم خليفة الجرمن قائلاً: الاتحاد والأندية في قارب واحد وجميعنا يهدف إلى الارتقاء بمختلف المسابقات، بما ينعكس على مستوى منتخباتنا الوطنية، خلال الفترة المقبلة، في ظل تعاظم الطموحات.

المهلة الأخيرة

من جهة أخرى تنتهي المهلة التي حددها اتحاد الكرة للأندية للرد على تأكيد مشاركتها في دوري الأولى خلال الموسم المقبل، نهاية الشهر الجاري بعد أن قام الاتحاد بمدها لمنح الأندية الفرصة الكافية لتأكيد ردها، وتلقى اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية رداً من أندية الحمرية ودبا الحصن والزيد ومسافي ومصفوت بتأكيد المشاركة خلال الموسم المقبل، وينتظر رد العروبة والعربي، ليكتمل نصاب الفرق المشاركة في النسخة الجديد من الدوري في الموسم المقبل.

شرط

ربط التعاون مشاركته في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل، بزيادة الدعم المخصص له من قبل اتحاد الكرة والبالغ 200 ألف درهم، وهو الأمر الذي يصعب على الاتحاد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقف الدعم المخصص له من قبل هيئة الرياضة للشهر الرابع على التوالي.