محمد اليماحي: أنهينا 90 % من عقود التجديد ونادي كلباء متمسك بأبنائه

المصدر: كلباء - علي الظاهري

أكد محمد عبيد اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن إدارة النادي حرصت على ترتيب الأوراق مبكراً ورسم خارطة طريق الفريق الأول للكرة للموسم الجديد بعد ضمان البقاء عبر إنهاء 90% من عقود التجديد مع اللاعبين، إلى جانب حسم موقف المحترفين الأجانب بعد نحو أسبوع.

وأضاف اليماحي لـ «البيان الرياضي»، إن خطوات الإعداد بدأت بالتجديد مع المدرب فيفياني واللاعب المجري جوجاك إلى جانب التعاقد مع الأردني ياسين البخيت من دبا الفجيرة والمدافع خالد شماريخ من الإمارات فيما سيغلق ملف المحترفين الأجانب في الأسبوع المقبل حيث كان الفريق ينوي الإبقاء على المهاجم البرازيلي مايك راموس إلا أن الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضح اليماحي أن ملف التعاقدات سواء مع اللاعبين المواطنين أو المحترفين الأجانب سيحسم مبكراً قبل بدء معسكر الإعداد الخارجي، وذلك بناء على توجيهات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن الأجنبيين اللذين سينضمان إلى الفريق غالباً لن يكونا من دورينا.

ونفى اليماحي تلقي اتحاد كلباء طلباً من نادي الوصل أو أندية أخرى لضم الحارس محمد البيرق الذي يمتد عقده مع «النمور» إلى 2021، وقال إن البيرق يعتبر من الحراس الواعدين ويعول الفريق على خدماته في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كلباء لم يتلق أي خطابات للتعاقد مع اللاعب والنادي متمسك بأبناء النادي.

وعن تواجد فيفياني في المباراة الأخيرة أمام دبا الفجيرة رغم وفاة والده قبل المواجهة بيوم، قال اليماحي إن الإدارة أصرت على المدرب السفر قبل المباراة ولكنه رفض وفضل المغادرة بعد نهاية المباراة.

وعزا اليماحي أسباب النتائج السلبية للفريق وعدم تحقيق أي انتصار في الدور الثاني، إلى وجود حالة من الاسترخاء بعد الاطمئنان بأن الفريق ضمن البقاء مبكراً، إلا أن الواقع شكل صدمة والإخفاقات في بعض المناسبات مسؤولية مشتركة .