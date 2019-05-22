سباعيات «مكتوم بن راشد» تدخل أدوارها الإقصائية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تدخل سباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية، في العاشرة مساء اليوم، أدوارها الإقصائية، وذلك بإقامة أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي في البطولة المقامة منذ الخامس من شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وتمتد حتى الـ 21 من الشهر الفضيل، وشهدت مشاركة 19 فريقاً.

مباريات الليلة

وتستهل المباريات، وعلى الملعبين «1» و«2»، بلقاءي، فريق جوردن أول المجموعة الأولى مع الاتحاد الرياضي ثاني المجموعة الثالثة، ويقابل فريق المقام ثاني المجموعة الأولى مع فريق السيلساو أول المجموعة الثالثة، وفي الحادية عشرة يلتقي فريق الجوكر أول المجموعة الثانية مع أصباغ ناشيونال ثاني المجموعة الرابعة، ومن ثم يواجه فريق داناتا ثاني المجموعة الثانية مع شرطة دبي أول المجموعة الرابعة.

اكتمال

وجاء تأهل الفرق الثمانية، عقب خوضها دوري مجموعات النسخة التاسعة، وحلولها في المركزين الأول والثاني عن المجموعات الأربع للبطولة، وذلك بعد أن شهد ختام منافسات المجموعتين الأولى والثانية مساء الأحد الماضي، انتزاع فريق «جوردن» صدارة مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق النقطتين عن «المقام» الوصيف، فيما ذهب المركز الأول للمجموعة الثانية لفريق «الجوكر» الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات وبرصيد 12 نقطة، بفارق الخمس نقاط عن «شرطة دبي» الوصيف.

نتائج

وكانت البطولة قد شهدت أول من أمس، ختام دوري المجموعات، وذلك في تصفيات المجموعتين الثالثة والرابعة، التي عرف من «السيلساو» وبفوزه على العين «3-0» بعد تغيب الأخير كيفية اعتلاء فرق صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق النقطة الواحدة عن فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» الذي حسم مركز الوصيف فوزه على «نيس إف سي» بنتيجة «5-1».

وبالصورة ذاتها، أدى تغيب فريق «مركز هانوفر» عن مباراته التي كانت مقررة أمام فريق «داناتا» إلى منح الأخير النقاط الكاملة للمباراة والفوز بنتيجة «3-0» التي كانت من سبيلها منح «داناتا» صدارة فرق المجموعة رغم تشاركه رصيد ست نقاط مع فريق «أصباغ ناشيونال»، وذلك بعد الاحتكام إلى نتيجة المواجهة المباشرة التي جمعت الفريقين في ثانية جولات البطولة والتي انتهت حينها لمصلحة «داناتا» بواقع «2-1».

قسوة

فرط فريق «نيس إف سي» بفرصة تقدمه بهدف لاعبه أرنيل نوفيل في لقائه أمام فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات»، بعد أن نجح الأخير سريعاً في استعادة اتزانه وبسط سيطرته الواضحة على مجريات اللقاء وتحقيق انتصار عريض بنتيجة «5-1»، بعد أن أدرك لاعبه أسامة الشعيبي التعادل، قبل أن يحقق اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه، وليكمل زملاؤه سلسلة الأهداف عبر كل محمد سلامة (هدفان)، وحمزة الزناتي (هدف).

الغيابات

أكد فريقا «السيلساو» و«داناتا» أحقيتهما بالتأهل إلى الدور الربع نهائي، في ظل تغييب منافسيهما «العين» و«مركز هانوفر الطبي» عن لقائهما المقرر في ختام دوري المجموعات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة، مما استدعى الطواقم التحكيمية، ومع انتظار مدة الـ 15 دقيقة القانونية لإعلان «السيلساو» فائزاً على «العين» بثلاثة نظيفة ومنحه النقاط الثلاث كاملة، وهو الأمر ذاته الذي كان كفيلاً في منح «داناتا» انتصاره على «مركز هانوفر الطبي» ومنحه النقاط الكاملة.

عودة

ومن ناحيته أكد مدرب فريق «نيس إف سي» الكاميروني نزولا، أن لقاء الفريق في ختام دوري المجموعات، كان بلا هدف في ظل سعي الفريق لتسجيل وداع مشرف جراء فقدان فرصة التأهل للربع نهائي، بالإضافة إلى أن الفريق عانى غياب التجانس الذي طرأ عليه طيلة مباريات البطولة لكون غالبية لاعبينا غير معتادين على المشاركة بنظام السباعيات، ومتخصصين في اللعب بكامل الملعب كمنافسات رسمية تلعب بـ 11 لاعباً.

وأضاف: «شاركنا بمجموعة من اللاعبين بين القادمين من الخارج وآخرين من المقيمين في الدولة، ونتطلع إلى العودة مجدداً للمشاركة في نسخة العام المقبل، بعد أن عرفنا نظام البطولة، وكيفية إدارتها، خصوصاً أن مبارياتها تدار بحكم واحد من دون حكام مساعدين، مما أثر على لاعبينا أيضاً».