جلفار يتوّج «إمارات التسامح» بكأس عام التسامح

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي أول من أمس فريق إمارات التسامح بكأس بطولة عام التسامح 2019، التي نظمتها بلدية دبي على مدار أسبوعين على أرض ملاعب نادي بلدية دبي، وبمشاركة أكثر من 150 لاعباً فوق الـ 43 سنة مثلوا 8 دوائر ومؤسسات حكومة دبي وسط أجواء تنافسية شريفة خلال شهر رمضان المبارك.

فوز عريض

وجاء تتويج فريق إمارات التسامح والفوز بكأس عام التسامح عن جدارة واستحقاق بختام المباراة النهائية التي جمعته مع فريق شرطة دبي، أكد خلاله فريق إمارات التسامح أحقيته بالفوز بالمباراة بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق شرطة دبي سجله اللاعب محمد علي في الشوط الأول.

بينما تسابق لاعبوا فريق إمارات التسامح بزيارة مرمى فريق شرطة دبي بقيادة عيسى جمعة (4) أهداف و(3) أهداف للاعب الوصل والمنتخب الوطني السابق محمد عمر، وهدف لكل من علي رضا ومروان جرافتي.

حفل التتويج

وعقب ختام المباراة قام طالب جلفار ومروان العمر المدير التنفيذي لشركة صباوي ووليد الشيباني رئيس قسم نادي بلدية دبي بتكريم حكمي المباراة خالد الملا وعلي الزرعوني بالهدايا التذكارية والتي طالت كلاً من عيسى المر بفوزه بلقب أفضل مدير لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفاروق عبد الرحمن من فريق صحة دبي كأفضل لاعب، وحسن الشريف من فريق إمارات التسامح كأفضل حارس، وعيسى جمعة من فريق إمارات التسامح هداف البطولة. وتم تكريم فريق شرطة دبي الوصيف بكأس المركز الثاني والهدايا التذكارية، وفريق إمارات التسامح البطل بكأس البطولة والهدايا القيمة.

وأعلن طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي أن نجاح البطولة يحملنا مسؤولية كبيرة في إقامة النسخة المقبلة، والتي نؤكد استمرار إقامتها خلال شهر رمضان المبارك المقبل والتي تأتي وفق توجيهات المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والذي أكد توفير جل سبل النجاح لها كما هو الحال في جميع البطولات التي تنظمها بلدية دبي، بالإضافة لجميع البطولات التي تحرص فرق البلدية بالتواجد فيها.

وأوضح جلفار أن إقامة هذه البطولة لهذه الفئة العمرية فوق 43 سنة تأتي في إطار استراتيجية نادي بلدية دبي الهادفة لدعم وتطوير مختلف الألعاب الرياضية النوعية والاجتماعية والإنسانية، مشيراً إلى أن مشاركة هذه الفئة العمرية بالتأكيد تعود عليهم بالعديد من الفوائد الصحية والبدنية إلى جانب ترسيخ مزيد من الألفة والمحبة بين الجميع.

وفي ختام حديثه وجه التهنئة للفريق البطل وكذلك لشرطة دبي الذي قدم أداءٍ متميزاً خلال مشواره بالبطولة، وثمن التعاون الكبير من اتحاد كرة القدم، والرعاة، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة بقيادة وليد الشيباني والتي سعت للوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح.