الريدز بطل «رمضانية العربي»

أحرز فريق الريدز لقب دورة النادي العربي الرمضانية 2019 بعد فوزه المثير على فريق بوكا في النهائي 4-2 إثر مواجهة قوية حبست الأنفاس، حيث كان التقدم أولاً لمصلحة الريدز عبر عمر محمد ليعادل بعدها بوكا النتيجة سريعاً بهدف سامي أحمد قبل أن يتقدم الريدز مجدداً بثلاثة أهداف بواسطة ثنائية محمد اسلامي ويونس محمد، بينما قلص بوكا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف ثائر فوزي ثم أطلق بعدها الحكم الدولي حمد الشيخ صافرة نهاية المباراة.

وقام عبدالله قنزول المدير التنفيذي للنادي العربي بتكريم الحكمين حمد الشيخ وفهد احمد ثم فريق بوكا بميداليات المركز الثاني ومحمد إسلامي الهداف برصيد 7 أهداف، بينما نال قاسم موسى حارس الريدز ووليد أحمد من بوكا كأس أفضل لاعب وأخيراً تم تتويج فريق الريدز بميداليات المركز الأول وكأس البطولة.