ختام بطولة كأس منصور بن زايد الليلة بقصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تختتم مساء اليوم بالخيمة الخارجية المغطاة في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بطولة كأس منصور بن زايد الثامنة لكرة القدم التي نظمتها بنجاح كبير اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة برئاسة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، والتي شهدت مشاركة 10 فرق وزعت على مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى فرق مكتب الأمين العام (وصيف البطولة الماضية) وشركة نادي سيتي غولف، المراسم الرئاسية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة القضاء، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) ومكتب البعثات، شركة طيران الاتحاد، شركة قصر الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية الذي شارك لأول مرة.

وأشرف على إدارة مباريات البطولة نخبة من حكام اتحاد الإمارات لكرة القدم وفقاً لقواعد ولائحة تنظيمية أشرفت عليها لجنة فنية متخصصة، ورصدت اللجنة الرياضية المنظمة جوائز مالية وتقديرية ثمينة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بجانب جوائز قيمة لأفضل لاعب في البطولة، وأفضل هداف من واقع السجلات، وأفضل حارس في البطولة يتم اختياره وفقاً لمعايير الاختيار، بجانب جائزة الإداري المثالي التي تم رصدها لأول مرة في تلك البطولة لأول مرة.

وسجلت البطولة الثامنة التي تختتم الليلة نجاحات فنية وتنظيمية وإعلامية كبيرة مواصلة لدوراتها الماضية التي ساهمت في دعم النشاط الرياضي لمجتمع وزارة شؤون الرئاسة، وتعزيز قيم التواصل خلال الشهر الفضيل، بجانب توطيد أواصر الأخوة والزمالة بين العاملين والمشاركين، بعد أن سمحت اللائحة على مشاركة 3 لاعبين من خارج الوزارة بهدف رفع المستوى واتساع الروابط المجتمعية، مما رسخ أهداف البطولة التي نظمت من أجلها خلال تلك الليالي المباركة التي كانت فيها الروح الرياضية هي الفائزة، والتي جاءت في إطار التنافس الشريف ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي لحساب البطولة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً كان مكان إشادة من اللجنة المنظمة.